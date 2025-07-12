海馬士多管火箭驚現公園超吸睛　愛國者飛彈車進駐松山機場周邊

▲第五作戰區海馬士飛彈戰力保存，展現快速應變能力。（圖／路透社）

軍武中心／台北報導

漢光41號演習進入第4天，國軍第五作戰區海馬士多管火箭系統進入戰力保存位置，並模擬接獲上級命令，迅速轉移陣地至山線地區，隨後出現在台中石岡「土牛休閒運動公園」，演練接戰射擊及彈藥裝卸載等課目，展現平日精實訓練成效。

▲第五作戰區海馬士飛彈戰力保存，展現快速應變能力。（圖／軍聞社）

「漢光41號」實兵操演9日登場，為期10天9夜，空軍防空暨飛彈指揮部昨天從中部增援愛國者防空飛彈連，進駐基隆河大直美堤河濱公園以及松山機場旁的觀山河濱公園，分別部署6組與2組愛國者飛彈發射架，加強中樞衛戍區的防空能力。

至於今天的重頭戲，在北部為防範共軍突入淡水河道侵犯中樞，由陸軍53工兵群在淡水河道實施「河道阻絕設置」操演，中部則是演練海馬士多管火箭系統進入戰力保存位置。

台灣自2020 年起分兩階段向美國採購共29套 M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，在今年5月12日進行試射，一共打了33發訓練火箭彈，但一直到７月４日，才在台中的58砲指部成立海馬士多管火箭飛彈連，並持續進行接裝及訓練的任務。

▲小朋友對海馬士多管火箭比讚。（圖／路透社，下同。）

儘管海馬士多管火箭飛彈連剛成軍才一周，但今天在模擬敵情威脅下，進行演練快速轉移、射擊陣地推進到山線地區，進行隱蔽偽裝及陣地轉換等戰術動作，以及接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目。由於也有演練地點為「土牛休閒運動公園」，除了有好奇的孩童比讚與合影外，還有一位在現場的「金髮美女」被目擊到。

▲具備遠程與源頭打擊能力的「海馬士」多管火箭系統，能與中科院的雷霆2000相互搭配，實施機動性的「打了就跑」戰術。（圖／路透社，下同）

▲「海馬士」多管火箭系統目前已經到位29套系統，火箭彈射程為70至300公里。（圖／路透社，下同）