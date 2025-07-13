台電人員搶修拚復電！3孩童大喊「加油辛苦了」　畫面感動近萬人

▲台電人員搶修拚復電，3名孩童大喊「加油」、「辛苦了」。（圖／Threads網友hannahuang_1201授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

颱風丹娜絲重創台灣南部，許多地區停電，需要仰賴辛苦的台電人員搶修。對此，一名媽媽在社群軟體上傳了3名小孩加油、打氣的片段，可愛的畫面一經曝光，讓許多網友讚翻了。

這名媽媽在Threads上分享，丹娜絲襲台以後停電停了6天，台電人員為了加速復電進度，正在賣力趕工。而家中3名小孩發現後，站在路邊盯著台電人員工作的模樣，並且大喊「加油加油」、「辛苦了」，替努力工作的台電人員打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3名孩童可愛的打氣影片曝光，在網路上掀起極大的討論，至今已有將近萬人按讚，不少網友對此直呼，「好棒的畫面」、「太可愛了，加油」、「謝謝可愛的孩子們，給辛苦的台電同仁們打氣」、「台電叔叔聽到孩子們的加油，一定超有動力」、「好可愛的小朋友，好純真幫維修人員加油！看了好暖心」、「沒電的這幾天，你們也辛苦了。」

後續媽媽也分享家中的情況，目前電力已經恢復，讓大家開心地鼓掌，並且吶喊「有電了」。媽媽同時也說，這些台電人員行動相當迅速，修好以後通知一聲「應該有電了」，接著便開始收拾裝備、前往下一站，令人相當佩服。