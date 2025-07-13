美國Spaceport計畫已洽台灣　台美「太空航程」僅2.5小時

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

休士頓埃靈頓機場（EFD）為美國第10個商業太空港（Spaceport），休士頓規劃未來將利用太空飛行器縮短傳統航空器飛行時間。休士頓旅遊局透露，若試驗成功，休士頓飛往台灣航程可從16小時縮短為2.5小時，而美國今年已透過旅遊局與台灣國家科學及技術委員會及AIT接洽，可惜台灣尚無適合的場站可加入。

根據休士頓當局對於Spaceport規劃，未來利用太空船搭載另一個飛行器，從地面起飛達一定高度時，讓飛行器脫離太空船，並垂直穿出大氣層，在太空調整角度對準目的地，以自由落體方式衝進大氣層，並於安全距離發動引擎落地。以休士頓與台灣距離來說，航程將縮短為2.5小時。

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由於地球噴射氣流是由西往東，傳統飛行器在回程航班普遍會需要較長時間，但太空飛行器受氣流影響較小，能減少類似問題。休士頓旅遊局表示，「太空飛行」計畫最終目的為商業使用，目前將飛行器送到太空的技術已沒問題，但若要達到載人目的，仍要解決人體抗力問題，初期還是可能先以空機實驗、載貨為優先。

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）Spaceport計畫已推動多年，盼利用太空飛行器縮短傳統航空器飛行時間。（圖／記者周湘芸攝）

休士頓旅遊局指出，由於2個飛行器同時升空及降落具有一定重量，起降場站需有一定乘載力及跑道長度，另外，未來載具飛到太空，也需有符合需求的航管環境，目前全世界已有10多座場站獲認證，其中也包括日本。休士頓旅遊局今年曾與台灣國科會及AIT洽談過此構想，但目前台灣還無適合場站。

休士頓相關人員分析，台灣在美國科技發展扮演重要角色，甚至希望參與研發過程，地理位置也處於亞洲優勢，這是很好參與的機會，太空飛行器是未來趨勢，若執行實驗試飛，台灣沒有適合場站就會輸在起跑線。

Spaceport計劃除了有美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國聯邦航空總署（FAA）訂定一定規格的起降場站，還有飛行器開發、航管、產業生產，及其他衍生的後勤支援。休士頓目前已有占地約450英畝的產業園區，而當地的埃靈頓機場除了是軍事及NASA使用機場，也是Spaceport發展的任務基地。

據了解，美方相關單位曾與台灣的國家太空中心（TASA），在國際交流場合上，以非正式的形式交流太空港的構想，考量升空與降落的速度，一般乘客未經訓練不宜搭乘，因此貨物運送的可行性較高；另外，初期的運輸成本雖高，但若能發展為普及且可重複使用的運具，也可預期未來能夠降低成本。

國科會今年辦理選址作業的國家發射場確定落腳屏東九棚，現階段規畫仍以發射升空為主，但也保留未來擴充為太空港、提供降落服務的空間與可行性。