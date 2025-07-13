　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美國Spaceport計畫已洽台灣　台美「太空航程」僅2.5小時

▲▼美國國家航空暨太空總署,NASA,太空。（圖／記者周湘芸攝）

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

休士頓埃靈頓機場（EFD）為美國第10個商業太空港（Spaceport），休士頓規劃未來將利用太空飛行器縮短傳統航空器飛行時間。休士頓旅遊局透露，若試驗成功，休士頓飛往台灣航程可從16小時縮短為2.5小時，而美國今年已透過旅遊局與台灣國家科學及技術委員會及AIT接洽，可惜台灣尚無適合的場站可加入。

根據休士頓當局對於Spaceport規劃，未來利用太空船搭載另一個飛行器，從地面起飛達一定高度時，讓飛行器脫離太空船，並垂直穿出大氣層，在太空調整角度對準目的地，以自由落體方式衝進大氣層，並於安全距離發動引擎落地。以休士頓與台灣距離來說，航程將縮短為2.5小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於地球噴射氣流是由西往東，傳統飛行器在回程航班普遍會需要較長時間，但太空飛行器受氣流影響較小，能減少類似問題。休士頓旅遊局表示，「太空飛行」計畫最終目的為商業使用，目前將飛行器送到太空的技術已沒問題，但若要達到載人目的，仍要解決人體抗力問題，初期還是可能先以空機實驗、載貨為優先。

▲▼美國國家航空暨太空總署,NASA,太空。（圖／記者周湘芸攝）

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）Spaceport計畫已推動多年，盼利用太空飛行器縮短傳統航空器飛行時間。（圖／記者周湘芸攝）

休士頓旅遊局指出，由於2個飛行器同時升空及降落具有一定重量，起降場站需有一定乘載力及跑道長度，另外，未來載具飛到太空，也需有符合需求的航管環境，目前全世界已有10多座場站獲認證，其中也包括日本。休士頓旅遊局今年曾與台灣國科會及AIT洽談過此構想，但目前台灣還無適合場站。

休士頓相關人員分析，台灣在美國科技發展扮演重要角色，甚至希望參與研發過程，地理位置也處於亞洲優勢，這是很好參與的機會，太空飛行器是未來趨勢，若執行實驗試飛，台灣沒有適合場站就會輸在起跑線。

Spaceport計劃除了有美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國聯邦航空總署（FAA）訂定一定規格的起降場站，還有飛行器開發、航管、產業生產，及其他衍生的後勤支援。休士頓目前已有占地約450英畝的產業園區，而當地的埃靈頓機場除了是軍事及NASA使用機場，也是Spaceport發展的任務基地。

據了解，美方相關單位曾與台灣的國家太空中心（TASA），在國際交流場合上，以非正式的形式交流太空港的構想，考量升空與降落的速度，一般乘客未經訓練不宜搭乘，因此貨物運送的可行性較高；另外，初期的運輸成本雖高，但若能發展為普及且可重複使用的運具，也可預期未來能夠降低成本。

國科會今年辦理選址作業的國家發射場確定落腳屏東九棚，現階段規畫仍以發射升空為主，但也保留未來擴充為太空港、提供降落服務的空間與可行性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又撞！漢光演習CM-11戰車跨線　對向車慘毀容
CNN爆台灣漁船涉虐移工！　「手指斷不能返航」
轟普發1萬「超爛政策」！　資深女星5點開戰：亂發紅包嗎
性虐妻逼幼女看！她8歲慘遭侵犯　變態男老病下場曝
老屋被颱風摧毀！家人「亂丟1物」慘罰300多萬
劉芒翻車神隱2年復出！　掀兩派論戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雄中雄女跨校激盪！《資料變詩，光影成式》點亮藝術科學新篇章

美國Spaceport計畫已洽台灣　台美「太空航程」僅2.5小時

月收18萬！30歲男得知女友家「頗有錢」立即提入贅　準岳父氣炸

最高紀錄1天賣4千顆！台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

老屋被颱風摧毀！家人「亂丟1物」慘罰300多萬

有填志願、繳費！只因「沒寄紙本卡」女兒沒校可讀　家長氣炸

出國注意！桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

時速76龜國道內線…開罰了！見罰單「最低速限110」大票困惑

證實製程瑕疵！無印良品「回收1產品」　退款至2026年2月底

今「觀音菩薩」成道日！命理師揭4種人最該拜　可求子開智旺事業

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

雄中雄女跨校激盪！《資料變詩，光影成式》點亮藝術科學新篇章

美國Spaceport計畫已洽台灣　台美「太空航程」僅2.5小時

月收18萬！30歲男得知女友家「頗有錢」立即提入贅　準岳父氣炸

最高紀錄1天賣4千顆！台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

老屋被颱風摧毀！家人「亂丟1物」慘罰300多萬

有填志願、繳費！只因「沒寄紙本卡」女兒沒校可讀　家長氣炸

出國注意！桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

時速76龜國道內線…開罰了！見罰單「最低速限110」大票困惑

證實製程瑕疵！無印良品「回收1產品」　退款至2026年2月底

今「觀音菩薩」成道日！命理師揭4種人最該拜　可求子開智旺事業

雄中雄女跨校激盪！《資料變詩，光影成式》點亮藝術科學新篇章

日控解放軍軍機「故意逼近」　陸國防部：完全正當合理

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴登場　席開250桌上千人祝壽

紅姐只憑「3高招手段」睡到1691男！　專家讚：跑一次她家身心都滿足

32歲女星屍體腐敗「傳家屬不領回」　親哥出面坦承斷絕關係原因

謝淑薇今晚拚第10座大滿貫金盃　O妹有望成她第6位冠軍拍檔

CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

花蓮FUN暑假開跑！民眾瘋搶「668排隊禮」　水上活動免費體驗

鶴The Crane揪魏如萱「談情」！　女友一聽：你好噁心喔

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

生活熱門新聞

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

台電員站高空電線「推車」搶修！網看跪

全民普發一萬塊　他1原因想拒領：有人更需要

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可小覷」

更多熱門

相關新聞

暑假各航空機票優惠一次看　飛日本免萬元、往返首爾7千有找

暑假各航空機票優惠一次看　飛日本免萬元、往返首爾7千有找

暑假旅遊旺季來臨，各航空公司陸續推出夏季機票優惠，中華航空全航線76折起，台北飛往大阪、東京免萬元；長榮航空指定航線83折起，桃園飛往首爾來回6,373元起、飛往福岡來回8,730元起；星宇航空精選航線88折起，台中往返沖繩8,743元起。

星宇暑假機票下殺88折起　華航飛香港最低2812元

星宇暑假機票下殺88折起　華航飛香港最低2812元

最大彗星12月經過地球

最大彗星12月經過地球

想衝日本了？達人「下週一再訂機票」理由曝

想衝日本了？達人「下週一再訂機票」理由曝

虎尾科大航空維修25人結訓　全獲中華、星宇航空錄取

虎尾科大航空維修25人結訓　全獲中華、星宇航空錄取

關鍵字：

spaceport太空航空

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面