樂天桃猿小編造謠！拿義消殉職宣傳大罷免　謝寒冰：預算根本沒刪

▲消防員吳恩碩、張敬謙不幸殉職。（組圖／翻攝當事人臉書、民眾提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新店區廣興橋粗坑壩昨日發生警消救人身亡意外，消防員37歲吳恩碩、36歲張敬謙為救違規民眾而殉職。然而，樂天桃猿小編卻以此宣傳大罷免，轟藍委刪除救災裝備預算。對此，媒體人謝寒冰表示，「根本沒刪的東西到處造謠，這就是民進黨與側翼最卑劣的地方」。

謝寒冰9日在臉書發文表示，樂天桃猿小編在IG發出了一則限時動態，截圖青鳥在threads上PO出消防員殉職，並提醒刪除消防救災預算裝備的文章，附註「藍白刪救災裝備預算#大罷免大成功」，事後樂天桃猿將該則限時動態刪除，但早已被網友截圖備份。

▲樂天桃猿的小編發出大罷免宣傳，但內容卻是錯誤資訊 。（圖／截自樂天桃猿粉絲團）



謝寒冰指出，在消防署保證絕對不會補助黑熊學院後，這筆預算根本沒有刪除，「青鳥黑熊綠蟾蜍不斷用這種預算討論過程中的折衝技巧，最後根本沒刪的東西到處造謠，這就是民進黨與側翼最卑劣的地方」。

謝寒冰表示，這些事早已澄清，也有媒體報導過，「但現在連樂天桃猿小編也這樣搞，可見綠營認知作戰有多麼可怕！」

針對此事件，樂天桃猿透過聲明強調，此為誤以官方帳號操作所致，已第一時間刪除，未來將嚴格遵守營運規範，對造成誤解與不安深表歉意，並感謝各界監督與指教。

國民黨立委王鴻薇日前曾不斷澄清，消防署的《辦理韌性國家醫療整備計畫》中有疑似為黑熊學院打造的項目，對方承諾不將經費給黑熊學院後，該預算順利通過，沒有刪除任何經費。