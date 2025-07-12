撥補台電千億基層拿不到？　徐巧芯：普發1萬才有實際收穫

記者黃翊婷／綜合報導

立法院11日三讀通過普發現金1萬元，但刪除撥補台電千億版本的強化安全韌性特別條例，引發各界正反意見討論。國民黨立委徐巧芯直言，撥補1000億元給台電，基層員工拿不到，普發1萬元才是真正能讓基層的辛苦有實際收穫的最佳方案。不過，行政院發言人李慧芝表示，普發現金2350億元的支出需舉債支應，因此而債留子孫實屬不當。

▲中央計畫撥補台電1000億元的預算被刪除。圖為台電派員搶修台南地區風災後的停電設備。（圖／記者林東良翻攝）

徐巧芯11日在臉書發文表示，立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性條例》草案，保留930億元的經濟支持方案、670億元的社會支持項目、1500億元的強化國土安全韌性預算，但不包含撥補台電的1000億元，最重要的是全民普發現金1萬元也通過了，中央政府2024年稅收共超徵5283億元，普發現金還稅於民，可以刺激國內消費，對活絡國內景氣大有幫助。

徐巧芯還提到，台電近年虧損嚴重，政府已撥補超過3000億元，電價多次調漲，虧損仍越來越多，況且台電也無法保證獲得補助後就不漲價，「那撥補1000億元有何意義？」台電基層員工也拿不到這筆錢，「不過是去補一個無底洞，基層一樣苦哈哈」，所以普發現金才是真正能讓基層的辛苦有實際收穫的最佳方案。

不過，行政院發言人李慧芝表示，原訂撥補台電1000億元是政府支持產業、照顧民生的重要一環，對於刪除一事感到遺憾，而且普發現金2350億元的支出需舉債支應，因此而債留子孫實屬不當。