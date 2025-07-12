苦等飯店Check in？　達人傳授1話術「提早入住率」飆升

圖文／鏡週刊

許多人搭乘紅眼或長途班機抵達飯店時，總希望能立即入住，擺脫疲憊，但多數飯店的標準入住時間卻是下午3點。旅遊作家Melissa Cabey分享了一個實用妙招，能有效提高提早入住的成功率，讓旅客省去漫長等待的困擾。

據《Parade》報導，Cabey透露過去也常遇到無法立即入住的窘境，即便禮貌詢問櫃檯，效果也有限，直到她在TikTok看到一段熱門影片，才恍然大悟，原來提早入住的「詢問技巧」竟然藏著大學問。

擁有9.4萬粉絲的RéJean Levell親授飯店提早入住「心機」話術，他建議旅客提前致電飯店，並直接大膽提出一個比規定時間更早的入住時間。RéJean解說談判心法表示，如果飯店規定下午3點才能入住，你可以直接要求中午12點入住，若遭婉拒，再順勢退而求其次，再提出下午1點入住，這種「先高後低」的談判策略，會讓櫃檯人員很難連續拒絕你兩次，進而增加他們答應你提早入住的可能性。這招在他擔任飯店櫃檯人員時幾乎百發百中，自己當旅客時也屢次成功，唯有飯店前一晚滿房，房務人員無法及時整理出房間，才較難配合。

除了RéJean提到的談判技巧，Cabey也補充表示，加入國際連鎖飯店的會員計畫也是提高提早入住成功率的重要一環。他指出自己因為是萬豪集團的忠實會員，所以常常能享受更多專屬禮遇，也更容易提早拿到房間。

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