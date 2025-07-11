普發一萬是否提覆議？　民進黨團：尊重行政部門決定

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11）日處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，稍早表決通過國民黨團版本，拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金一萬，並放行國土韌性預算1500億，通過規模5400億特別條例。對此，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時坦言，非常遺憾，這個增加政府支持的議案，從行政院歲計賸餘的4100億到需要舉債的5450億。至於是否提起覆議或釋憲，黨團尊重行政部門決定。

吳思瑤表示，今天非常的遺憾，藍白再次聯手暴增政府預算的支出，從行政院歲計賸餘的4100億到需要舉債的5450億。整個議案的表決只有九個條文，但可以看到民眾黨依舊是國民黨最好的領導者。民眾黨雖然也提出了自己的版本，並沒有突破4100億的上限，在國民黨議案表決時每條都採取默許通過方式。藍白聯手的本質還是再一次呈現在國人的面前。

吳思瑤坦言，非常遺憾，這個增加政府支出涉及違法違憲、債留子孫、舉債發現金救罷免的議案，已經被三讀通過。這樣逾越憲法的授權行政權，一而再再而三的增加政府支出，涉及違憲的法案，民進黨團會尊重行政院提出覆議案與否的決定。

吳思瑤指出，如果循往例，對於這種立法權片面的增加政府預算支出，而且是一次暴增了一千多億的規模，可以說非常大幅侵害了財政紀律。民進黨團會支持行政部門提出覆議與否的決定，覆議案後，當然循憲法的救濟程序，決定是否提起釋憲，依舊尊重行政部門的決定。

吳思瑤表示，但以過去這一年來在野黨的違憲亂政，已經有諸多類似的肉桶、錢坑法案，行政部門若採取覆議乃至於釋憲，我們都會予以尊重。今天剛三讀完，行政、立法之間還是會磋商整個條文對於國家財政的影響層面。

吳思瑤直言，後續窒礙難行的部分，會經過充分的溝通之後，來決定是否提起覆議跟釋憲、提起時間點。但都會循往例，應當是不得已也必須做出的一個政治表態，因為要捍衛憲法、捍衛財政紀律。