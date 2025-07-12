喊話小草！她翻出「柯文哲4年前一段話」：每人1萬一聽就知不合理

▲對於普發1萬元，眾人看法不同。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院會11日藍綠白表決，最後通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼，改2300億普發現金1萬元。藝人鄭家純今天就在臉書上，引用民眾黨前主席柯文哲2021年說的話，說「給小草，這是你們師父說過的」。

立法院會11日藍綠白三黨表決大戰，最後通過國民黨版本「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。國民黨主張，面對國際關稅戰，高通膨壓力、經濟疲軟，政府應直接回饋人民，因此特別條例拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金1萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億元。

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對此，鄭家純在臉書上引用柯文哲所說的話，「我們台灣有2300萬人，（普發一萬）不排富的話總共要2300億，突然提出一個2300億的紓困案，而且沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理。」並在留言處寫道，「給小草，這是你們師父說過的」。

柯文哲當時為何說出這段話？2021年6月時，行政院通過紓困4.0特別預算並送到立法院審查，但針對紓困補強，國民黨提案仿效美國、日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」；民眾黨則認為，行政院應排除沒有受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產人士，做出排富的普發現金策略。

針對普發1萬元紓困現金，時任台北市長柯文哲就在記者會上表示，「我是不知道這是國民黨的誰提出來的，你想想看我們台灣2300萬人，不排富每人1萬塊，那是2300億，所以第一點，你現在突然提出一個紓困案，叫2300億的紓困案，而且都沒有牽涉到任何產業，就這樣個人，這一聽就知道不太合理」。