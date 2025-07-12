考試吃「聰明藥」提神　母害學霸女「染類毒癮」涉違法

▲大陸一名高中學霸女「聰明藥」提神，越吃越吃糟糕。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名高中女學霸學業成績優異，進入高三後成績一路下滑，連老師都覺得奇怪，事後調查出震驚事件。原來女學生進入高三後因名次下滑感到焦慮。母親為了幫助女兒提升表現，未經醫師診斷，透過非正規管道購買所謂「聰明藥」，害學霸女服藥後染上類似「毒癮」症狀，弄巧成拙。

陸媒《中國新聞網》報導，女學霸於北方某省一所市級重點中學，在高一和高二階段，常年穩居班級前五，步入高三，成績下滑至十名開外。母親為了讓女兒提高成績，沒有咨詢醫生的情況下，通過非正規渠道購買了一款「聰明藥」。她聽說，很多學生服用這種藥後，學習效率大增，考試成績顯著提高。

服藥後，女學生自覺精神集中，學習狀態提升，甚至自行加大劑量。然而考試結束不久，她開始出現失眠、掉髮、心悸等副作用，並在停藥後經歷劇烈戒斷反應，出現頭痛、噁心、精神恍惚等症狀。最終，她在母親陪同下前往北京高新醫院藥物成癮科求助。

這類被統稱為「聰明藥」的藥物，包括「專注達」（成分為哌甲酯）、「阿德拉」（右苯丙胺）與「莫達非尼」，屬於中樞神經興奮劑，主要用於治療注意力缺陷多動障礙（ADHD）。藥物透過提升多巴胺與去甲腎上腺素濃度，改善注意力與學習狀態。

大陸醫生徐傑指出，他從2017年起開始接診「聰明藥」濫用者，年齡最小的患者僅15歲。「聰明藥」是統稱，主要包括專注達（主要成分為哌甲酯）、阿德拉（主要成分為右苯丙胺）和莫達非尼這三類精神藥品。

然而，這些藥物均屬大陸政府嚴格管控的一類精神藥品，對非ADHD患者而言，長期服用可能導致依賴與神經系統損傷。北京安定醫院醫師何凡指出，服藥初期雖可能短暫提升注意力，但隨後易出現情緒波動、焦慮甚至幻覺，一旦形成心理依賴，便可能滑向成癮。

根據《2024年中國毒情形勢報告》，精神藥品及類毒品物質濫用情況日益嚴重，青少年群體問題尤為突出。藥物成分如哌甲酯與冰毒類似，長期使用會對大腦造成不可逆傷害。

▲大陸「聰明藥」有灰色地帶，許多家長透過網購。（圖／翻攝自pixabay）

而「聰明藥」的流通也存在灰色市場。不少人透過網路、二手平台購買藥品，並轉售他人。《中國新聞周刊》調查發現，多份判決書揭示類似案件：如一名工程師崔某，為提升工作效率，在明知其屬管制藥品的情況下，透過虛擬貨幣購買利他林與阿德拉，最終被警方查獲，涉嫌非法購藥與走私。

「聰明藥」從何而來？據了解，專注達屬一類精神藥品，須經具備資質的醫師開具，並經過全流程嚴格審核與備案。首度用藥通常僅開兩週劑量，後續最多不超過一個月。

隨著學習壓力增加，大陸家長帶子女前往就診的情況漸增。有醫師指出，一些患者主動要求開藥，甚至熟知ADHD症狀描述，意圖誤導診斷。個別醫療機構因診斷流程寬鬆，使藥物更易流出市場。

深圳康寧醫院醫師楊梅提醒，ADHD診斷倚賴行為觀察與問診，部分醫師因家長反映成績差便輕易開藥，客觀上助長濫用風氣。