每月4萬助勇消遺眷！薇閣李傳洪過去善舉曝　曾助白曉燕案遺孤26年

▲薇閣文教公益基金會董事長李傳洪（右），親自慰問2名殉職勇消遺眷，並致贈30萬元慰問金。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市直潭分隊的勇消吳恩碩、烏來分隊的張敬謙，8日在新店廣興橋為了營救溺水男子，不幸殉職，兩個家庭頓失經濟支柱。薇閣文教公益基金會董事長李傳洪，今（11日）拜會新北市消防局長陳崇岳，除了提供2勇消家屬各30萬慰問金，還承諾每月提撥4萬元教育經費，協助吳恩碩2名子女穩定就學，直至完成大學學業，而李傳洪過去善舉也跟著曝光。

根據《鏡週刊》，這已並非李傳洪首次捐助因公殉職警消的遺眷，新北市清水派出所所長劉宗鑫日前執勤時遭毒駕女駕駛衝撞殉職，引發社會哀痛。除了總統賴清德頒發褒揚令，內政部也追晉其為二線三星組長，長年關懷基層員警的李傳洪也再次伸出援手，除致贈30萬元慰問金，並承諾每月捐助4萬元教育金至其2名子女大學畢業。

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此外，27年前白曉燕命案中不幸殉職的員警曹立民，其遺腹子即由李傳洪每月資助教育費4萬元，直至去年退伍就業才停捐。24年前，員警范姜群國執勤時遭槍殺，李傳洪同樣以相同金額、長達22年支撐遺腹女完成大學學業。

事實上，薇閣基金會自2008年起，也穩定支援國道警察葉家豪子女教育至今，近日三重厚德派出所員警黃瑋震疑遭毒駕撞擊殉職，基金會亦立即啟動援助機制，提供每月4萬元的教育支持。李傳洪以實際行動落實「取之於社會，用之於社會」，持續為殉職員警家庭帶來希望與穩定。