輕颱「百合」最快今成形　下週熱帶發展恐影響台灣

▲週末高溫炎熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

週末炎熱，輕颱「百合」最快今天成形，對台灣沒有威脅。不過下週台灣附近有熱帶系統活動，對台灣會有威脅。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(12)日各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，清晨上午西南部有局部零星飄雨，午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

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各地區氣溫為：北部23至35度、中部22至35度、南部23至36度、東部22至35度。

▲第8天(19日20時)模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統登陸台灣(左圖)，美國模擬還在琉球東南方(右圖)，有明顯差異。（圖／洩天機教室）

明(13)日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至週四(14至17日)多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。下週五(18日)之後的天氣，與熱帶系統的動向有關，需再觀察。

最新(12日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「百合」將於今(12)日或明(13日)晨成形，偏北前進、掠過日本本州東方近面，再向東北遠離，對台灣無威脅。最新(11日20時)歐洲系集模式(ECMWF)及美國(GFS)模式，第6至10天的模擬皆顯示，台灣附近有熱帶系統活動；但帶來的威脅，輕重差異很大，且模式會再調整，需密切觀察。