大雨炸1縣市！週末高溫炎熱　下週有熱帶發展可能

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

低壓帶影響，今(12)日金門有局部大雨發生的機率，週末高壓增強炎熱。下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶發展機會。

根據中央氣象署資料顯示，今日太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，清晨至上午南部地區及中部沿海偶有局部短暫陣雨，而其他地區午後因對流發展，預測中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，特別在桃園以北地區及東北部山區有局部大雨發生的機率，午後戶外活動仍應注意天氣的變化；氣溫方面，各地高溫回升，普遍來到31-34度，低溫為25-27度，感受上高溫偏熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金門大雨特報。

7/13(日)太平洋高壓較強，水氣少，各地為多雲到晴、高溫炎熱，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨；西南風增強，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

氣溫預測：北部26-35度，中南部26-34度，東半部26-34度；澎湖27-31度，金門28-32度，馬祖27-31度。

下週菲律賓東方海面低壓帶中之熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，本署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣北上影響臺灣附近天氣的程度。