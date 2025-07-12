懶人包／大罷免決戰726！　完整名單、通過門檻、各項規定一次看

▲柯建銘最早提出全面性大罷免國民黨立委的構想。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免將在7月26日進行投票，目前首波成案名單包括24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案，這將是台灣選舉史上首次最大規模的罷免投票。《ETtoday新聞雲》特別整理罷免重要時程、罷免案完整名單、通過門檻、罷免成功與失敗影響、有效與無效票範例、投票日注意事項、投開票所如何查詢，供讀者參考。

罷免重要時程

●中選會6月20日宣告24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案成立。

●7月16日到7月25日辦理公辦電視罷免說明會。

●7月22日前公告罷免投票人數。

●7月26日進行投票、開票。

●8月1日公告罷免投票結果。

罷免完整名單

▼24藍委+新竹市長高虹安罷免案名單與相關門檻。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

罷免通過條件

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻。

第一， 罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一，也就是25%以上。

第二， 罷免同意票數必須多於不同意票數。

換言之，若無法通過第一道罷免門檻，罷免案自然不會成功，顯見罷免門檻的重要性。

罷免成功與失敗影響

●罷免成功

根據《選罷法》規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢七日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，立即解除職務。

罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。

罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，四年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。

換句話說，被罷免的立委不僅失去的是剩下3年任期，更代表未來4年，亦即2028年立委選戰也不得在同選區披掛上陣，等於斬斷該立委7年的政治生命。

●罷免失敗

若不同意票數大於同意票數、同意票數少於原選舉區選舉人總數25%，該罷免案否決，該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

有效、無效票長怎樣？

●罷免票長這樣

●有效票範例

●無效票範例

罷免投票日注意事項

中選會公告，投票當日全面禁止任何罷免活動。若為政黨、提議人領銜人、被罷免人及其代理人等相關人員從事罷免活動，將處以20萬至200萬元罰鍰；其他民眾若違規，亦會被罰10萬至100萬元，若經勸阻仍不聽，將按次連續處罰。

中選會指出，投票所周圍30公尺內嚴禁喧嘩、干擾或勸誘他人投或不投票，違者將面臨1年以下徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。此外，民眾不得攜帶手機或其他攝影器材進入投票所，除非行動裝置已完全關機，否則違規者將被處以3萬至30萬元罰鍰。

中選會指出，不可將非罷免票物品投入票匭，也不得撕毀選票，違者將被罰5千至5萬元。若以攝影器材偷窺他人圈選內容，最重可處5年徒刑並併科50萬元罰金。攜出選票則會處1年以下徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

▼中選會告知民眾罷免投票當天注意事項。（圖／中選會）

罷免投開票所查詢

中選會指出，中央選舉委員會設置投開票所查詢網站於7月４日已上線，該系統結合Google地圖，讓各該罷免案有關民眾皆可透過電腦、手機即時查詢投開票所地點。

中選會強調，本網站結合Google地圖，民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰，即顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所準確位置。本次各該罷免案投票權人均可至中央選舉委員會網站，使用該查詢系統。

▼7月26日罷免案投開票所查詢系統。（圖／翻攝中選會）