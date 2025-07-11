沈慶京答應法官「交保3條件」！　律師嘆：需要時間找人保

▲沈慶京須自保1億元，並且找到人願意提供2億元的保證書。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

威京集團主席沈慶京涉京華城案被羈押，至今已191天，今(11日)台北地院法官開出三條件，諭知沈須拿出1億現金、「人保」2億元，以及配合配戴電子腳鐐，即可交保重獲自由。沈的律師表示，目前最大困難是找尋人保，仍需要時間找人籌錢。

北院裁定，沈慶京須以自己名義提出1億元交保金，及覓得具有相當資力之人作為具保人，提出2億元保證書，並限制住居於臺北市大安區，並自停止羈押之日起限制出境、出海8月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，並配戴電子腳鐐。

對此，沈慶京律師回應，會遵守合議庭裁定交保條件，但現在最大困難是找尋人保，還在努力中，至於沈被裁定自保1億元現金，也需要一點時間籌措，因此今天（11日）不太可能辦保。

至於佩戴電子腳環在左腳，律師表示，有陳報台大醫院醫囑表示沈有醫療需求，所以不裝右腳而是佩掛在左腳。此外，沈先前醫囑在台大醫院須住院到7月10日，律師團昨天當庭陳報，醫囑須延長1周，預計到7月17日，若屆時辦妥交保手續，沈還在住院，將會在醫院安裝電子腳環設定連線。