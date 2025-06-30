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關懷社會！聯華食品捐環保圍兜贈嘉義日照中心

▲▼ 聯華食品捐贈嘉義縣環保圍兜 貼心設計呵護日照長輩 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲聯華食品捐贈嘉義縣環保圍兜 貼心設計呵護日照長輩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

聯華食品發起「友善地球，共好萬歲」行動，將旗下堅果品牌「萬歲牌」吃完的堅果空罐創新再利用，製作成兼具實用與環保的圍兜，並捐贈500份提供嘉義縣日間照顧中心長輩使用。社會局張翠瑤局長代表縣長感謝聯華食品，實踐綠色永續與社會關懷的理念。

▲▼ 聯華食品捐贈嘉義縣環保圍兜 貼心設計呵護日照長輩 。（圖／嘉義縣政府提供）

聯華食品嘉義廠廠長楊朝棋帶領同仁捐贈物資，並與社會局一同到保康日照中心探視長輩，介紹用餐圍兜用法，並分享聯華的「細秀仔」，長輩開心得合不攏嘴，場面十分溫馨。

▲▼ 聯華食品捐贈嘉義縣環保圍兜 貼心設計呵護日照長輩 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保圍兜針對身體退化、需協助進食的使用者所設計，不僅可接住掉落食物，也使用魔鬼氈取代繩結，減少安全風險，並融入童趣與男女款式，讓用餐成為更愉快的時光，特別適合長輩用餐時使用。

聯華食品公關汪姵吟表示，希望透過這份兼具實用性與溫度的禮物，藉此傳達聯華食品對弱勢族群的關懷與推動社會共融的理念，讓善意在日常生活中持續發光發熱。

▲▼ 聯華食品捐贈嘉義縣環保圍兜 貼心設計呵護日照長輩 。（圖／嘉義縣政府提供）

張翠瑤則表示，感謝聯華食品的暖心捐贈與創新構想，讓資源再利用不僅止於環保，更注入對長輩照顧的貼心思維，展現企業社會責任與地方政府合作的美好典範。社會局將把這批環保圍兜分送至縣內各日照中心，提供長輩日常使用，並持續推動跨界合作與資源媒合，讓更多善意在社區中流動與傳遞。

 
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