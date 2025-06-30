長者營養照護強化　嘉義縣辦社區據點培訓課程

▲嘉義縣衛生局辦營養培訓，寓教於樂強化長者照護觀念 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區營養推廣中心提升據點工作人員營養知能，推動「社區據點人員營養培訓課程」，共辦理3梯次，結合「我嘉營養大富翁」桌遊，以寓教於樂方式進行培訓，強化各社區據點工作人員對高齡營養照護的認識。

培訓課程邀請瑞之盟食願營養諮詢中心所長鍾佩珊營養師擔任講師，以社政、農政、民政及衛生局轄下醫事C社區據點負責人、社工及志工為對象，傳授「高齡友善飲食環境營造」技巧，包含銀髮膳食設計、質地飲食調整、共餐據點食品衛生安全及貯藏管理，也透過營養風險篩檢量表協助識別長者的營養風險。

衛生局特別開發「我嘉營養大富翁」桌遊，集結長者會遇到的慢性疾病及營養飲食等題目融入遊戲中，腦力激盪的同時還有多種互動性任務讓大家挑戰，幫助據點人員在遊戲中提升長者營養知識。

營養師蔡佳珊表示，長者容易因為飲食習慣或身體狀況而出現營養不均問題，第一線人員應更加了解如何為長者提供合適的餐點。

蔡佳珊也提醒，多攝取高纖維食物，如蔬菜、水果、全穀類及豆類，有助促進腸胃健康、降低癌症風險；建議減少攝取紅肉與加工肉品，以維持良好飲食品質。

衛生局長趙紋華表示，社區據點共餐為長者主餐之一，營養搭配對長者健康影響十分重要，這次培訓課程強化社區人員專業識能，帶給長者更完善的營養照顧，提醒民眾除了吃的均衡之外，還要挑選當季新鮮食材，吃當季、食在地，並養成規律運動習慣。