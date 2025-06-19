台灣高鐵助力「若竹兒」院生　體驗高鐵圓夢高雄行

▲▼ 高鐵嘉義站關懷「若竹兒」 院生圓夢遊高雄 。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導



台灣高鐵嘉義站關懷地方弱勢，18日協助來自嘉義縣民雄鄉「若竹兒智能發展中心」的院生們前往高雄，實現他們心中期待已久的旅遊夢想。列車出發前，高鐵嘉義站盧祈旭副站長親自送上誠摯祝福，希望透過這趟旅程，讓院生們能親自感受高速鐵路的獨特魅力，留下難忘而美好的回憶。

「若竹兒」即是弱智兒的諧音，陳美真主任表示，該中心主要在幫助心智障礙併多重障礙者，提供生活自理、人際社交能力訓練、復健等服務。在交通便利的現代社會，仍有不少院生未曾搭過高鐵，對他們而言，這是一項夢寐以求的體驗。感謝台灣高鐵的協助，讓院生們得以展開一場富有愛心與知性的旅程。

當高鐵列車緩緩進站時，孩子們興奮地用台語喊著：「來了！來了！我要坐車囉！」眼神中滿是期待與驚喜。望著眼前列車駛入月台，臉上新奇與興奮溢於言表。這場與高鐵的初體驗，不僅帶來震撼，更讓他們擁有一段難以忘懷的美好旅程回憶。

高鐵嘉義站盧祈旭副站長表示，台灣高鐵長期致力於社會關懷，透過實際行動讓更多旅客親身感受高鐵安全與舒適，並傳遞社會的溫暖與關愛。未來，高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，提供旅客安心乘車的環境空間及舒適便捷的旅運服務，積極實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。