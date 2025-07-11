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大陸 大陸焦點 特派現場

紅爺擾亂健身圈！　南京教練遭「誤認炮友」怒斥：給我錢都不去

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，性愛影片還外流全網。一名網名「Era」的健身教練近日遭網友誤認為紅爺的炮友，令他不堪其擾，並在直播中直言，「給我多少錢都不去！」

多名網友指出，「紅爺約會名冊」中，有幾名健身教練、健身網紅，該起事件驚動整個健身圈，網友們也瘋狂肉搜紅爺炮友們的身分。其中一名健身教練「Era」近日直播中，不少網友留言表示，他長得像紅爺的對象。起初Era開玩笑表示，「你對比看看我像影片裡的幾號？」

▲紅爺千人斬中，不少人認出裡面有幾名健身網紅。（圖／翻攝自微博）

▲紅爺千人斬中，不少人認出裡面有幾名健身網紅。（圖／翻攝自微博）

Era還說，「我是鋼鐵直男，在南京健身戴眼鏡了，都不能戴了，我不認識外流影片裡的健身教練，只是我挺同情他的，我肯定不會去那的，我去幹嘛啊？他（紅爺）純純就是變態。」

怎料，懷疑他的網友們越來越多，逼得Era只好錄影發表聲明，再次強調，自己真的不是紅爺影片中的健身教練，「我也希望大家可以到此為止，有獵奇的想法可以理解，但更應該去關注其他事情。」

▲Era出面聲明，否認自己是紅爺的炮友。（圖／翻攝自抖音）

▲Era出面聲明，否認自己是紅爺的炮友。（圖／翻攝自抖音）

不過除了像Era這樣出面駁斥的健身教練之外，也有外貌相似的健身教練乾脆將錯就錯，轉而為了流量，將自己比喻成影片內「紅爺的約會對象」，以吸引網友進直播間斗內。

▲「南京紅姐」的真實年紀為38歲。（圖／翻攝自微博）

▲「南京紅姐」的真實年紀為38歲。（圖／翻攝自微博）

警方先前指出，紅爺真實身分為38歲的焦姓男子，從外地來南京工作。紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。

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