雷擊暴雨奪命！貓羅溪再現大量魚群暴斃　雨傘節也翻肚慘死

▲貓羅溪沿岸可見到魚群集體暴斃。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連日豪雨不僅造成農業損失，更重創生態環境！彰化八卦山一帶，包括花壇、大村、芬園三鄉出現大規模坍方，道路封閉，土石崩落情況嚴重。而今日（11日），貓羅溪畔再現驚人景象，超過3,000尾魚屍體散布岸邊，甚至連雨傘節等有毒蛇類也無法倖免，全數翻肚死亡，場面慘烈怵目。

▲貓羅溪沿岸雨傘節翻白肚死亡。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

生態攝影師米諾斯今天前往貓羅溪，驚見暴雨導致貓羅溪水位急速暴漲後又迅速消退，大量魚類被湍急水流沖上岸，最終擱淺而死亡。現場可見吳郭魚、鯽魚等常見魚種的屍體散布岸邊，多數已開始腐爛並飄散惡臭。此外，屍堆中還夾雜多條雨傘節蛇類，生態攝影師米諾斯推測，蛇類即便擁有強大的游泳能力，也敵不過暴漲溪流的衝擊，最終溺斃並被沖上岸。

米諾斯痛心指出，「暴雨後集體死亡」魚群在溪流中受傷後被沖上岸，水位下降時又無法返回水中，最終因缺氧窒息而死。蛇類同樣難逃此劫，突如其來的溪流暴漲讓牠們失去棲身之地，最終命喪溪畔。去年凱米颱風過境時，貓羅溪曾發生數萬尾台灣鯛集體暴斃的悲劇，沒想到今年相似的災難再度上演。