包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　惡劣海巡少校起訴求刑15年

▲海巡隊少校收賄包庇私菸集團，被起訴求刑15年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／資料照，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化地檢署今年3月偵辦一起私菸洩密案，竟意外揪出海巡署偵防分署林姓少校與員警長期勾結私菸集團、製造假績效、詐領檢舉獎金等，找街友等弱勢族群充當人頭，詐領高達數億元的查緝獎金。今(10日)全案偵結起訴6名被告，其中林男不法所得達300萬餘元，收賄部分具體求處15年重刑。

彰檢在2023年偵辦某件妨害農工商案件時，發現有員警長期使用警用系統為特定人查閱車籍資料，疑有包庇私菸集團情事，經長期蒐證、執行搜索後，查悉海巡林姓少校偵查員與「大餅私菸集團」黃男等成員有長期不正往來之關係，並有假破案及詐領檢舉獎金情事。

深入追查發現，在逃通緝中的黃姓、王姓夫妻倆經營「大餅私菸集團」，是以集團方式大規模非法製造私菸之業者，為擴大國內私菸市場版圖，自2019年起相互協議，由林男洩漏查緝情資包庇「大餅私菸集團」。

不僅如此，林男更充當打手，由夫妻倆提供國內其他私菸產製業者，讓林男強力查緝，一方面打擊對手使之無法與之競爭，另方面增加林男查獲私菸績效，獲得報領查緝獎金與檢舉獎金之機會。

期間黃男以200萬餘元、特斯拉Model Y賄賂林男，讓林男以辦案為由協請地方警分局員警為其查詢偵防車之車籍資料，多名警員因而涉案，接受行政及司法調查，藉此避免私菸集團遭其他政府單位查緝，並多次洩漏海巡署偵防分署、彰化查緝隊、臺中查緝隊、苗栗查緝隊、彰化縣財政處菸酒管理科市民聯合稽查行動之時間，及海巡署偵防分署私菸查緝案件之查緝現場概況、國庫署查緝船舶情資給黃男，作為對價。

▲海巡署偵防分署少校等6人利用遊民等人當人頭，詐領查緝獎金。（圖／ETtoday資料照）



此外，林男與共犯唐姓、陳姓、張姓、2名徐男等人勾結，利用我國請領私菸案件「查緝獎金」、「檢舉獎金」規定及制度之各種漏洞，利用遊民或已無資力之人充當「舉手戶」充當遭緝獲對象，以表面上查獲私菸案件，實質上非法詐領檢舉獎金並進行朋分、又可擴充查緝私菸假績效及獎金，以假績效創造累計4億2975萬6081元行政罰鍰，但對「舉手戶」毫無行政執行之實益。

檢察官偵查期間，又查知林男其消費支出及繳納貸款情形與收入來源顯不相當，對於上開如何有來源不明之現金或財產增加，未為完整、充分、詳實之交代，無法提出合理說明，涉有財產來源不明罪嫌。

全案偵查終結，以林男前後共計5次行為，涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款公務員對於違背職務之行為收受賄賂或不正利益、刑法第132條第1項洩漏國防以外秘密罪、刑法第216條、第213條行使公務員登載不實公文書、個人資料保護法第41條、第44條違法蒐集及洩漏個資等罪嫌，提起公訴。

審酌林男身為海巡署偵防分署少校偵查員，本依應法執行職務、廉潔自持，卻與私菸製造不法業者相互勾結，包庇不予查緝，更利用其職務上之公權力打擊對手創造績效；復利用請領私菸案件「查緝獎金」、「檢舉獎金」之各種漏洞，多次向國家詐領財物，嚴重破壞官緘，使對國內私菸查緝制度意旨蕩然無存，其犯後態度不佳，並無悔意等情，對收受賄賂部分求處15年有期徒刑，4件假績效案中，2件各求刑8年、另2件各求刑5年，犯罪所得總計332萬1194元（即特斯拉小客車240萬8400元與私菸案檢舉獎金）聲請法院宣告沒收。

林男於偵查中在押，經移審後，法院於9日裁定接續羈押。共同參與詐欺檢舉獎金唐姓、陳男均論以貪污治罪條例第5條第2項、第1項第2款之利用職務上之機會詐取財物未遂罪嫌；並與參與偽造文書被告張姓、2名徐姓男子等人，一併以刑法第216條、第213條之行使公務員登載不實公文書等罪嫌提起公訴。此外，本件尚有被告在逃亡通緝中，仍將持續追緝偵辦。