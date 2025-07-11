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社會 社會焦點 保障人權

公開質問性平事件挨告！法院認「侵害隱私」　國小老師判賠6萬

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老師在教室公開問全班同學是否有看到A童在教室行為脫序情形。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

校園管教出包！彰化某國小學童及家長指控班導師涉校園霸凌，包括「公開質問性平事件」、「無故禁止參加社團」、「惡意調整座位」等，導致身心受創轉學。家長提告求償60萬元，法院審理後認定教師於「公開場合處理性平事件」確有過失，判賠6萬元，其餘請求駁回。全案可上訴。

原告主張，導師多次不當對待孩子，提出三點言語霸凌，公開質問性平事件：教師在午休時間於教室大聲詢問未經查證踢同學脫褲子等投訴事件，導致全班皆知，讓A童遭同學排擠。禁止參加社團：未說明理由即阻止A童參與已付費社團，事後辯稱「僅建議暫停」。及差別待遇調座位：無視A童視力問題，將其調至後排角落，加劇孤立感。A童長期處在壓力下出現拒學、惡夢等症狀，轉學後仍須心理治療，依《民法》求償60萬元。

導師抗辯反駁，基於管教必要，否認霸凌、提出澄清，性平事件有依據：接獲家長投訴A童「踢人等行為」，查證後雖部分屬舊案，但近期又發生踢人行為，才在教室提醒，否認刻意宣揚。

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣,顯圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲老師公開質問性平事件，學童至今仍需到醫院心理治療。（示意圖／翻攝自pixabay）

其次社團未實際禁止，僅溝通「短期暫停」以糾正行為，最終仍尊重家長決定，且指控日期本非社團活動時間。座位按身高安排：班上另有6、7名更矮同學坐後排，若需視力調整應主動反映，否認惡意刁難。導師更出示聖誕節、校外教學照片，證明A童互動正常，無霸凌跡象，反控家長多次投訴導致自己焦慮失眠就醫。

法官審理後認定，教師在教室以「大音量」問全班同學Ａ童有無在教室做出脫序行為，未顧及9歲兒童隱私，違反《霸凌防制準則》「友善環境」原則，構成《民法》人格權侵害。其餘指控無證據：社團禁令未執行、座位調整符合身高管理，且家長未即時反映視力需求。校方性平會也認定教師未違反保密規定，並認被告應以私下瞭解及勸導為宜。判賠6萬元，理由為公開質問確實造成A童心理創傷，但求償60萬元過高；其餘請求駁回。全案仍可上訴。

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