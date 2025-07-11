快訊／大學分科測驗「化學」參考解答出爐

▲得勝者文教化學老師解析試題。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

114學年度大學分科測驗今（11）日首日第2節考化學科，根據大考中心統計，共2萬1863人報考，1497人缺考，缺考率6.85%，比去年增加0.79%。得勝者文教提供化學科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年化學科5標（頂前均後底）為「45、38、28、21、14」分。因今年考題難度大幅提高，5標預估會比112年分數再低，中等程度學生分數恐往下降。

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化學補教老師黃鑫表示，此次化學題目是新課綱以來最難的一份，考生應該會有滿大挫折感，整份考卷前半段的選擇題出題難度適中，後面題目難度愈來愈高，尤其是混合題部分，考題雖與往年趨勢差不多，範圍集中在化學鍵結跟有機，需要複雜計算題目也不多，但需要實驗上的判斷題目很多，也有涉及偏大學實驗的題目以及冷門主題。

黃鑫指出此次化學題目基本題少，課綱內的實驗都沒有出題，若是只念課內或歷屆試題想要拿高分恐怕很困難，對於常做實驗或科展的考生會相對有利。

化學補教老師江青釗也表示，此次化學題目很創新很漂亮，「是我10年來解得最痛苦的一次。」不難想像考生會苦不堪言，透露自己在解題時都非常謹慎，每個題目都是圖表跟數據，何況是在考場的考生，解題過程會很緊張、壓力很大，他認為題目應兼顧到每個層次的學生，是這份考題比較可惜的地方。

▼得勝者文教提供化學科考題解答。

▼化學科混合題及非選擇題解答。