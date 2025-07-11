　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大學分科測驗「化學」參考解答出爐

▲得勝者文教化學老師解析試題。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲得勝者文教化學老師解析試題。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

114學年度大學分科測驗今（11）日首日第2節考化學科，根據大考中心統計，共2萬1863人報考，1497人缺考，缺考率6.85%，比去年增加0.79%。得勝者文教提供化學科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年化學科5標（頂前均後底）為「45、38、28、21、14」分。因今年考題難度大幅提高，5標預估會比112年分數再低，中等程度學生分數恐往下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

化學補教老師黃鑫表示，此次化學題目是新課綱以來最難的一份，考生應該會有滿大挫折感，整份考卷前半段的選擇題出題難度適中，後面題目難度愈來愈高，尤其是混合題部分，考題雖與往年趨勢差不多，範圍集中在化學鍵結跟有機，需要複雜計算題目也不多，但需要實驗上的判斷題目很多，也有涉及偏大學實驗的題目以及冷門主題。

黃鑫指出此次化學題目基本題少，課綱內的實驗都沒有出題，若是只念課內或歷屆試題想要拿高分恐怕很困難，對於常做實驗或科展的考生會相對有利。

化學補教老師江青釗也表示，此次化學題目很創新很漂亮，「是我10年來解得最痛苦的一次。」不難想像考生會苦不堪言，透露自己在解題時都非常謹慎，每個題目都是圖表跟數據，何況是在考場的考生，解題過程會很緊張、壓力很大，他認為題目應兼顧到每個層次的學生，是這份考題比較可惜的地方。

▼得勝者文教提供化學科考題解答。

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▼化學科混合題及非選擇題解答。

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼得勝者文教提供化學科考題解答。。（圖／記者蕭筠攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝
快訊／特優里長驚傳家中身亡！　家屬忍痛放棄急救
快訊／艋舺私刑殺人！2男2女移送北檢
36張親密照被公開！港星遭控出軌認了：分手邊緣動心
台南2大廟斷交原因曝　信眾炸鍋怒：宗教八點檔
快訊／街口支付董、總親上火線！　釋疑5大關鍵問題
快訊／雷雨狂炸高雄機場「暫停地面作業」　航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

模擬交易競賽！他沒上線「受益0」排第18名：看來大家賠很慘

屏東萬丹驚見超狂龍捲風衝天際　氣象署人員說明了

快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝

不只全國電子！北門綠豆沙、達利早餐「都暫停使用街口支付」

搭船8/4起採實名制「要查驗身分證」　航港局揭6大安全重點

街口支付母公司遭查封「掀用戶逃命潮」　網喊2招自保

驗貨驚「紅姐是男的」：還比我大！紅姐付錢求打砲　錄音檔疑流出

快訊／雷雨狂炸高雄機場「暫停地面作業」　航班延誤

百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

模擬交易競賽！他沒上線「受益0」排第18名：看來大家賠很慘

屏東萬丹驚見超狂龍捲風衝天際　氣象署人員說明了

快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝

不只全國電子！北門綠豆沙、達利早餐「都暫停使用街口支付」

搭船8/4起採實名制「要查驗身分證」　航港局揭6大安全重點

街口支付母公司遭查封「掀用戶逃命潮」　網喊2招自保

驗貨驚「紅姐是男的」：還比我大！紅姐付錢求打砲　錄音檔疑流出

快訊／雷雨狂炸高雄機場「暫停地面作業」　航班延誤

百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

苗栗華陶窯最新親子體驗！捏陶、玩生態　賞自然綠意庭園

李恩菲M字腿「球遮重點部位」！泳衣解放超兇身材　震撼1.1萬人：想拿開

GD今晚小巨蛋開唱「李洙赫也來了」！　遭疑：來看演唱會？

模擬交易競賽！他沒上線「受益0」排第18名：看來大家賠很慘

地表最快列車！時速600公里貼地飛行　陸高速磁浮列車北京亮相

屏東萬丹驚見超狂龍捲風衝天際　氣象署人員說明了

SCFI下跌1.71%　美西線跌破成本價、歐洲線漲價延月底

日82歲翁「喉嚨痛」確診新冠亡！竟是喉嚨卡12cm鑰匙　X光照曝

快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝

彰化淹水路邊見吳郭魚在游　被媽撿回家做成香煎魚料理

生活熱門新聞

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

又有颱風？　歐美模式預測一周後將有「大貨」出現

7-11生日！全家「超強祝福」吸4萬人讚爆

約砲健身教練、大學生　陸偽娘紅姐曝「釣男心法」

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

花4000買旅平險　「出國急診」只賠107元

玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣

「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫

更多熱門

相關新聞

分科測驗化學「重圖表判讀」靈活創新題多　高中師：中間偏難

分科測驗化學「重圖表判讀」靈活創新題多　高中師：中間偏難

分科測驗今（11日）首日第二節考化學科。入闈協助審題的高中化學老師認為，今年靈活創新試題比去年多，測驗跨章節概念整合與圖表判斷能力，包括探討火焰在不同氣體分布，酸鹼滴定與PH值關係，整體而言，試題屬於中間偏難。入闈協助審題的試考生表示，今年考題著重化學觀念理解，而非繁雜計算。

學生要簽名確認考科　他還原時間軸

學生要簽名確認考科　他還原時間軸

快訊／大學分科測驗物理參考解答公布

快訊／大學分科測驗物理參考解答公布

分科測驗集體報錯　ICU醫傻了：很大的失誤

分科測驗集體報錯　ICU醫傻了：很大的失誤

教團幫「分科測驗報錯科」求情　大考中心：不會有其他方案

教團幫「分科測驗報錯科」求情　大考中心：不會有其他方案

關鍵字：

分科測驗化學大考中心解答

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面