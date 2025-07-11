分科測驗化學「重圖表判讀」靈活創新題多　高中師：中間偏難

▲分科測驗今起一連舉行兩天。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第二節考化學科。入闈協助審題的高中化學老師認為，今年靈活創新試題比去年多，測驗跨章節概念整合與圖表判斷能力，包括探討火焰在不同氣體分布，酸鹼滴定與PH值關係，整體而言，試題屬於中間偏難。入闈協助審題的試考生表示，今年考題著重化學觀念理解，而非繁雜計算。

分科測驗今天第二節考化學，根據大考中心統計，共2萬1863人報考，1497人缺考，缺考率6.85%，比去年增加0.79%。

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入闈協助大考中心審題的高中化學老師認為，今年靈活創新試題較去年多，考生需進行推論與概念整合，包括跨章節概念整合與圖表判斷能力，著重圖表判讀與分析推理能力。例如第16、17題，天然氣主成分甲烷在燃燒時，透過題幹中的引導與圖表判讀，藉由實驗讓學生了解，在火焰中不同位置的發生反應及生成物比例。整體而言，考題屬於中間偏難。

入闈協助大考中心審題的試考生則認為，今年化學科考題著重化學觀念理解，而非繁雜計算，取材全面且多圖表判斷。單選題多為基礎題型，像是第6題測驗考生在複雜聚合物中，判別結構能力，多選題取材多樣新穎，像是第16、17題將簡單燃燒觀念考出新意，而混合題則多屬於實做題型，像是第29至31題，利用強酸與弱鹼混合滴定，加入導電度資料，提供考生判讀與結合不同線索能力。

台北市高中化學科教師群表示，今年化學科基本題較少，靈活創新題較多，且圖表題明顯比去年增加，從去年64分增加到今年72分，考驗學生的理解、分析與閱讀能力，計算題題數適中，但部分計算題需要耐心計算。整體而言，題型多樣、跨章節概念多，整體試題偏難，但具有鑑別度。