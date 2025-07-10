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20歲正妹陳屍豪華遊艇「衣衫不整」　疑遭性侵殺害

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書、gofundme）

▲佩吉貝爾被發現時衣衫不整，推測可能遭性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

南非籍20歲女子佩吉貝爾（Paige Bell）原定今年7月14日就要慶祝21歲生日，豈料在3日這天卻陳屍豪華遊艇上，被發現時衣衫不整，頸部、手部有傷，推測生前可能被性侵害，且試圖反抗，最終遭人殺害。

每日郵報、紐約郵報等報導，佩吉貝爾是在超級遊艇Far From It號上工作，當時遊艇停靠在巴哈馬海港島（Harbour Island）。到了3日這天，警方接獲事件通報登上這艘超級遊艇，發現佩吉貝爾陳屍遊艇引擎室，衣衫不整、失去意識，身上有明顯傷痕。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書、gofundme）

▲佩吉貝爾就快迎接21歲生日。（圖／翻攝自gofundme）

佩吉貝爾是在39歲墨西哥籍男性船員穆諾茲（Brigido Munoz）附近被發現，他的手臂嚴重受傷，疑似輕生未遂。據信就是穆諾茲對佩吉貝爾伸狼爪，性侵殺害。

穆諾茲已遭逮捕，出庭被控謀殺，法官拒絕他的保釋申請，他將持續被關押直到11月20日聽證會。當局正釐清穆諾茲犯案動機，佩吉貝爾的死因正在調查中。

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