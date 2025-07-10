2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍：訓練費支出略有不足

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市新店廣興橋8日發生溺水意外，前往搜救的新北消防員在過程中意外翻船，導致2名消防員殉職、1名義消昏迷中。消防署長蕭煥章說，新北市跟內政部的災害調查會，會審慎針對這次事件，盤點哪個環節出狀況。內政部長劉世芳說，在消防署的旅費、水電費面臨刪凍的狀況下，加上南投竹山較遠，要調訓外縣市消防人員時需要旅費，旅費不能流用的狀況下會有一點經費不足。

消防署長蕭煥章今在內政部記者會說，消防安全是消防署一直在跟各縣市共同努力的，發生這狀況是最深沉的痛，「我想在座各位沒有人比我還痛，我一路關心消防人員的訓練救災安全等」；他強調，消防署不斷精進讓消防人員在畢業前，救災技能可以到位，這4位消防同仁都有救生員訓練、急流救助核可的。

蕭煥章指出，這次事件發生後，新北市政府馬上成立災害調查會，內政部也由次長馬士元成立災害調查會。至於哪個環節出錯？新北市跟內政部的災害調查會會審慎針對這次狀況，盤點哪個環節出狀況所導致。

「這次意外事故也要省思，慘痛的教訓都是要精進的地方，但是需要一點時間。」蕭煥章指出，今天陪同院長慰問時，家屬有特別提到，危險水域是不是有民眾可以在上面休息？新北市也針對這案子盤點、開過檢討會，到底哪些法令需要提升罰則。

部長劉世芳則說，每一個消防弟兄都是兄弟姐妹，這次案件發生後會從法規面、行政派遣流程還有裝備設施、專業訓練面向精進。去年立法院通過消防職安專章後，有6個子法，要求各縣市設置消防專業職安委員會。現在發生這樣不幸的案件，會再繼續盤點是法規面不足還是行政流程有不夠，或是裝備設施、專業訓練不足，跟大家做一下最後盤點，這樣才能跟社會大眾有交代。

但劉世芳提到，去年提出今年度預算時，消防署回應立法院刪減預算時有特別提到，消防署訓練中心要教育訓練部分，包括水上水下激流救生訓練，這些都因為旅費被刪的原因有不足。再來是水電費也一樣，訓練場需要大量使用水電，但是在統刪的狀況下再加上南投竹山較遠，要調訓外縣市消防人員時需要旅費，旅費不能流用的狀況下會有一點經費不足。

最後，劉世芳說，還是很感謝立法院去年底通過消防法的職安專章，可以有法律依據協助消防員做專業訓練與救災。

▲內政部長劉世芳，消防署長蕭煥章。（圖／記者陳家祥攝）