專挑無障礙廁所！3500元誘少女性交易　色工程師下場曝

▲一名男工程師找少女性交易挑無障礙廁所下手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名工程師「大明」透過交友軟體誘騙14歲少女「小莉」2度前往無障礙廁所進行性交易，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。法院近日判決出爐，男子認罪並成立調解，兩次犯行各判1年有期徒刑，合併應執行1年2個月，雖獲2年緩刑，並接受保護管束。全案可上訴。

根據判決書記載，大明在交友軟體上發現小莉個人頁面清楚標註「14歲」，卻仍主動聯繫，並以金錢利誘少女發生性行為，2024年5月25日下午在彰化某無障礙廁所，以3,500元為代價，要求少女進行猥褻行為，接著6月9日中午，於某國小無障礙廁所再度以相同手法侵害少女，事後支付相同金額。

少女家人察覺其行為異常，追問下才得知遭人性侵，立即向警方報案。警方於10月間前往搜索大明台中住處，當場查扣其作案用的iPhone 15 Pro Max手機。檢方調查發現，「小莉」在交友軟體個人頁面明確標示年齡，被告卻辯稱「以為對方16、17歲」，說法明顯推諉卸責。

法院審理後認為，被告明知被害少女年僅14歲，正值身心發展關鍵階段，卻利用其對性行為認知尚未成熟、判斷能力不足的弱點，以金錢利誘進行性交易，嚴重影響少女身心健康與人格發展，行為應予嚴厲譴責。

不過，考量到被告在審理過程中坦承犯行，展現悔意，且已與被害人家屬達成調解，依觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第32條「引誘少年為有對價性交罪」，兩次犯行各判1年，合併執行1年2個月。雖給予2年緩刑，但緩刑期間接受保護管束，禁止再接觸或騷擾小莉，沒收作案用手機。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110

