彰化慘淹！泥流吞鐵軌、馬路變河道　湖西國小湧詭異噴泉

記者唐詠絮／彰化報導

二水鄉今(10)日驚現恐怖泥流！暴雨沖刷下滾滾黃土直接沖刷至鐵軌上，平交道瞬間淹沒，騎士冒險通行，直呼「根本玩命」。不僅如此，社頭鄉卓乃潭排水不及，有民宅仍泡在水中；員林大排滿水位，山腳路二段因積水封閉，更誇張的是稻田水位高過路面，造成「水往馬路倒流」的詭異現象，湖西國小地板噴泉淹20公分高，災情相當慘重。

▲彰化二水土石泥流淹沒鐵軌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲湖西國小湧詭異噴泉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

二水鄉因強降雨引發土石流，大量泥水直接沖至鐵軌上，從民眾拍攝的畫面可見，整個平交道幾乎被泥流覆蓋，列車經過時濺起混濁水花，險象環生。當地居民表示：「雨大到像用倒的，泥水一下子就沖下來，根本來不及反應！」台鐵緊急派員清理，並加強巡檢，所幸未影響列車運行。

▲彰化二水土石泥流淹沒鐵軌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

社頭鄉卓乃潭排水系統失靈，導致一戶民宅至今仍泡在及膝深的水中，員林大排也因暴雨滿水位，田中山腳路二段多處積水封閉，更離譜的是，一旁稻田水位竟高過路面，形成「水往馬路流」的倒灌現象，農民看著泡爛的稻作欲哭無淚。溪湖湖西國小昨天也淹慘了，三樓的地板還會噴泉，疑似圍牆的積水跑進去到磁磚，昨天淹到職員辦公室門口，大概將近20公分，今天又是大雨，災情嚴重。

▲湖西國小淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

埔心鄉東溝排水系統因暴雨完全失控！雖然永坡路積水在清晨稍退，但經口路318巷依舊泡在水裡，水深直接淹到小腿肚，讓當地居民氣炸痛批：「才退水又淹，是要我們怎麼生活？」鄉長張佩瑩冒雨涉水視察災情，當場從水溝裡清出一堆阻塞的樹枝和稻草。更讓人心疼的是，視察過程中竟發現一名高齡獨居長者，冒險在及膝的混濁洪水中艱難前行，鄉長立刻上前攙扶，畫面令人揪心。

▲彰化埔心鄉長一早前往淹水地區視察。▼阿婆騎機車冒險涉水。（圖／記者唐詠絮翻攝）