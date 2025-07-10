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「我要棒果拿鐵」店員錯愕照做　下場崩潰！客怒：你中文不太好

▲▼咖啡。（示意圖／CFP）

▲客人把「榛」看成「棒」，還質疑原PO中文不好。（示意圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

「我要一杯棒果拿鐵！」一名店員表示，一名客人堅持要點「棒果拿鐵」，從點餐到製作過程，原PO都冷靜對答，豈料最後通知客人「榛果咖啡好囉」，對方卻不爽質疑「你的中文是不是不太好啊？怎麼一直把棒果唸成榛果？」令原PO錯愕又無奈。文章曝光後，有店員也噴笑回應「超好笑！我遇過一模一樣的事」。

一名網友在Threads表示，最近遇到一位奇葩客人，要點一杯「棒果拿鐵」，原PO一聽秒懂，回問「榛果拿鐵嗎？要冰的、熱的呢？」

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怎料顧客反而糾正強調，「我要『棒』果拿鐵，不是榛果拿鐵，冰的」，現場瞬間空氣凝結，儘管原PO陷入疑惑，但沒有與客人繼續爭辯下去。

飲料製作完成後，原PO向客人表示「榛果咖啡好囉」，客人到櫃檯取餐時，再度質疑「咦！你的中文是不是不太好啊？怎麼一直把棒果唸成榛果？」一席話讓原PO整個人不知所措。

文章曝光後，引來萬名網友熱議，「我一定叫他手機拿出來，拍照讓Google唸給他聽」、「店員可以說，我們來打個賭，查一下這個字的唸法，如果你對，這杯不用錢我請你」、「直接跟他說沒有這個品項」、「那是你還沒聽過『揍』果拿鐵」、「我會說：你的『棒』果拿鐵好了喔」。

還有店員苦笑不得+1回應，「我也發生過一模一樣的事！當下我還想說棒什麼棒，沒想到還會有人遇到」、「超好笑！我遇過一模一樣的事」。

其他網友也分享各種傻眼經歷，「『助』眼牛排」、「我遇過觀世音奶茶」、「我要一碗哈蜊湯（蛤蜊湯）」、「聽過有人點威風蛋糕」、「我還遇過潛水堡」、「發票存『截』具」、「我還聽過『秦國』拿鐵」、「我朋友做房仲，把斡旋說成『幹』旋」、「我要兌換咖啡，說成ㄩㄝˋ」。

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