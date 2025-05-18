日本超商店員「不能幫微波1食物」　一票人曝原因！長知識了

▲原PO想微波漢堡排，店員卻婉拒。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

去日本旅遊嘴饞，許多人都會去超商買微波食品，而一名網友透露，買了一包漢堡排，店員拒絕幫忙微波加熱令原PO困惑不已。文章引發熱議，網友紛紛解釋「因為瓦數不同，櫃檯裡面的瓦數太高這個不能微波」、「店內的微波爐是1000-1500瓦，袋子放進去有可能會融化變質」。

一名網友在臉書《日本超市超商挖寶討論區》表示，他在日本超商買了一包冷藏漢堡排，本以為店員會幫忙微波加熱，沒想到對方竟回應「不能幫微波」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於語言不通，原PO也無法進一步追問「不能幫微波」的原因，因此才在社團詢問「為什麼呢？」

有網友熱心幫解答，「只有便當能幫客人微波，其他是不行的」、「這個我在日本有買過，店員解釋必須要有容器裝，才能微波，無法直接微波」、「因為瓦數不同，櫃檯裡面的瓦數太高這個不能微波」、「我直接在飯店微波耶！還好沒出事」、「上次店員跟我們說，因為功率不同，不能微波，家用的功率比較低」。

也有人更仔細補充，「主要是袋子上標示只能用功率500-700瓦的微波爐微波，店內的微波爐是1000-1500瓦，袋子放進去有可能會融化變質，跟有沒有容器無關，當然如果有可以承受高瓦數的容器讓店員使用他們可能會願意幫忙」。對此，原PO回應長知識了。

實際查詢日本Seven-Eleven株式會社網站，關於「有哪些商品不能用商店的微波爐加熱？」官方指出，除少數產品外，7 Premium冷凍和冷藏食品均適合在500W或600W的家用微波爐中烹飪，「店裡的微波爐只有1500W，所以我們無法加熱食物，因為它可能會爆炸，或者我們無法保證食物的品質」。