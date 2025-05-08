好市多裝爆洋蔥「員工去制止」　結局更傻眼！網噴：台灣阿姨No.1

▲被店員制止後，阿姨先假裝離開，隨後又衝回去狂裝洋蔥。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣阿姨Number One！」一名網友在好市多目睹三位阿姨狂裝洋蔥，雖然被員工勸阻後暫時停手，沒想到其中兩位竟等對方離開後再度折返，看著她們不裝滿不罷休的模樣，讓原PO感嘆「阿姨的毅力無人能敵」。文章曝光後，全場網友也傻眼回應，「面子只值這幾十塊錢嗎？」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，昨（7日）他在高雄好市多熟食區看到有三位阿姨，看似都是有備而來，「每人一個塑膠袋在裝洋蔥」，裝到連員工都過去提醒裝取適量就好。

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當下原PO認為情況已經平息，覺得沒必要拍照公審，畢竟工作人員已做出提醒、阿姨們也停下動作且安靜離開。

「想不到我太小看阿姨的智慧！」原PO繼續說道，等到員工離開後，其中兩位阿姨又衝回去裝洋蔥，這一幕令原PO傻眼感嘆，在阿姨的身上，看到台灣人的韌性跟毅力，「為了把洋蔥裝滿，可以忍辱負重，忍受眾人看著他被員工告誡，完成了他們裝洋蔥的使命，讓我想喊一聲台灣阿姨Number One！」

底下網友狂搖頭回應，「看阿姨他們的穿搭不缺買洋蔥的小錢，只是沒佔到店家的便宜，渾身不對勁」、「難怪我的熱狗永遠沒有洋蔥」、「貪，真難看」、「洋蔥一顆才10元，拿這些省多少」、「誰家的媽媽帶回去指導一下」、「經濟這麼差嗎？洋蔥都不放過」、「洋蔥是有多貴，需要這樣貪小便宜」、「唉...面子只值這幾十塊錢嗎？」「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

也有網友提到，「怎麼北、中、南都會出現這種情況！上次我是看到一個大叔抽紙巾，我算了一下共56張，塞在外套裡，沒多久又來抽36張，無言！」