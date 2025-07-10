川普送中國大禮！　分析點名「這產業」霸主地位恐換人

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國財經部落格「Naked Capitalism」指出，總統川普力推的「大而美法案」（One, Big Beautiful Bill Act），是送給中國經濟的「一份大禮物」，因為它有利於使用汽油的傳統汽車，將幫助中國在大勢所趨的電動車市場進一步擴張，甚至迫使美國把全球領先經濟強國的地位拱手讓人。

智庫RMI指出，全球經濟正轉向乾淨能源時代，中國已經在相關領域投入大量資源，美國先前也採取多項舉措，增進美國企業競爭力，例如對中國電動車課徵100%關稅以保護美國國內產業，制定法規限制汽車廢氣排放，對美國製造的電動車推出聯邦稅收抵免等，但這一切都將隨著「大而美法案」通過而前功盡棄。

▲美國電動車以特斯拉為代表性品牌 。（圖／路透）



美國擁有全球第2大汽車市場，電動車在新車銷量的比例卻不到10%，可能讓美國人誤以為電動車不受歡迎。但事實上，去年全球銷售的乘用汽車之中，超過1/5都是電動車。市場研究公司BloombergNEF預測，今年這個比例將上升到1/4左右，國際能源總署（IEA）估算，該比例2030年可能增至40%。

至於中國則擁有全球最大的國內汽車市場，目前銷售新車之中大約一半都是電動車。中國汽車製造商正在主宰全球電動車市場，並且提供一系列實惠又先進的選擇。比方說，比亞迪（BYD）最便宜車款「海鷗」售價不到1萬美元（約新台幣29萬元），遠低於特斯拉等美國汽車。

普林斯頓大學和BloombergNEF的能源系統模型分析，受到政策變化影響，未來5年美國電動車購買量，將比先前預估的減少一半，預計到了2030年美國新車銷售中，電動車占比僅約27%，遠低於中國的80%。

▲中國大陸的電動車工廠。（圖／路透）



中國乘聯會秘書長崔東樹也向《華爾街日報》指出，「未來幾年，中國自主品牌的出口將出現大幅增長，美國的法案應該會給中國在海外市場提供更大的發展空間。」

文章寫道，不論是日益增長的國債，更高的能源成本，大幅削弱的社會安全網，額外氣候汙染，或者國內製造業、就業與經濟成長的損失，「大而美法案」都是給中國的一份大禮，北京現在肯定正在微笑著，觀察局勢發展。