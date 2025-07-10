她喝隔夜水驚見蚊子卵！　一票人笑：我喝N年了

▲女子喝隔夜水發現有蚊子卵。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸雲南一名女子近日起床喝前一晚上放在客廳的水，竟發現裡面有蚊子卵。她提醒，沒喝完的水一定要蓋蓋子。有網友直呼「有的外送可能比這個髒」、「跟我的胃酸說吧」。

根據《羊城晚報》報導，雲南大理一名施姓女子起床喝了前一晚放在客廳的水，喝了半杯發現有異物，上網一查發現那是蚊子卵。施女說，水沒喝完一定要加蓋，或是不要喝隔夜水。

貼文一出，不少網友紛紛「我也喝隔夜水，N年了都，有些東西沒辦法弄太仔細，太仔細免疫力反而沒了」、「有的外送可能比這個髒」、「每個人都是蟲子不知不覺中不知道吃了多少，何況蟲卵」、「跟我的胃酸說吧」、「胃酸：莫慌有我」、「以前放了杯水在床頭櫃，半夜渴了起來摸黑喝，嘴巴碰到東西以為是底下殘留的茶葉梗，第二天發現是小小強」。

至於有謠言說隔夜水會致癌？重症醫師黃軒日前解釋，「隔夜水不致癌，亞硝酸鹽含量極低，致癌風險微乎其微。重點是加蓋保存，避免細菌污染。」

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