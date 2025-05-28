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教育部封殺「大陸7軍工大學」　教長首度坦承：我選的

▲▼教育部禁與「國防七子」交流，鄭英耀首度坦承是他選的。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部禁與中國大陸「國防七子」交流，鄭英耀首度坦承是他選的。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為保護台灣核心關鍵技術，教育部禁止國內大學與中國「國防七子」7所大學交流。在今天立法院教文會上，鄭英耀首度坦承是「我選的」，但也遭立委柯志恩質疑鄭英耀在擔任中山大學校長時，有3所姊妹校在「國防七子」內，顯示前後立場不一。鄭英耀則回覆，過去兩岸沒這麼緊張，過去是支持，但現在兩岸情勢真的不同。

教育部長鄭英耀今（28日）前往立法院教文會，處理中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案。國民黨籍立委柯志恩在質詢時表示，前教育部長杜正勝就算很綠，也沒有禁止兩岸交流，但現在教育部長鄭英耀卻在日前說出不鼓勵、甚至禁止兩岸交流，也讓大學不知底線在哪，希望教育部能和大學校長一起討論。

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柯志恩進一步表示，鄭英耀曾擔任中山大學校長，目前45所姊妹校，其中27所為中國大陸的大專校院，甚至還有3所在被教育部封殺的「國防七子」當中，隨後質問鄭英耀擔任校長期間，「關鍵技術與科研成果被竊取嗎？有被統戰的疑慮嗎？」這7所學校到底是教育部或陸委會、國安高層圈選的。

對此，鄭英耀首度表示，國防七子是「我選的」，過去兩岸沒這麼緊張，所以過去支持，但現在兩岸情勢真的不同，過去從未如現在緊張，大陸已經被列為旅遊橙色警戒區，希望在學術上交流，不要影響台灣科技產業。

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