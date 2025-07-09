教育部規劃中小學「假日開放民眾運動」　還可免費借球具

▲教育部長鄭英耀表示，2周內盤點全台中小學，提供籃排足球等球具供民眾租借。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／嘉義報導

運動部預計在9月9日掛牌成立。教育部部長鄭英耀今（9日）表示，為展現全民運動決心，並讓校園開放有實質意義，最慢2周內盤點全台3800多所中小學，提供籃排足球等球具，每校至少10顆，開放給社區民眾在放學後或假日時借用。

114年度全國教育局（處）長會議今天在嘉義登場。教育部長鄭英耀在去年的教育局處長會議時，邀集各縣市教育首長簽署「校園開放」宣言，盼能開放校園空間供社區民眾使用，面對運動部將在今年9月9日掛牌成立，今天更進一步宣布，最慢兩周內，提供球具開放民眾租借。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭英耀在致詞時提到，全台共有3800多所中小學，在運動部成立之前，教育部應該先有具體回應，所以希望在一個禮拜內，最慢不要超過兩個禮拜，希望每一所學校提供一些籃球、排球、足球，每校至少各10顆，開放社區民眾在放學後或假日時借用。

鄭英耀進一步說明，希望透過上述作法，展現全民運動的決心，並讓校園開放有實質意義，同時鼓勵民眾到學校運動時，不需要自備球具。而根據之前鄭英耀說法，透過校園開放，讓民眾或青少年能透過定期運動，維持身體健康，讓民眾到學校運動時不用帶球具，離開學校時再把球具繳回。