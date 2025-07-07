巨城發文了「11點營業」！新竹人笑開揪：準備塞車進城

▲巨城宣布11點營業。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「丹娜絲」颱風來襲，全台多地縣市7日停班停課，當中包括新竹縣市也放假，但新竹Big City遠東巨城購物中心今（7）日上午近10點突然發文「今日11點營業」，引來大批網友關注與留言，「風雨無阻，就愛巨城」、「攻城啦！」「感謝巨城上班的所有員工冒著風雨上班，而我們也是堅持冒著風雨去。」

Big City稍早發文宣布「今日11點營業」，隨後補充表示「威秀9點營業、全家9點半營業、愛買10點半營業、PAUL 11點營業」。貼文引來網友笑呼，「風雨無阻、就愛巨城」、「感謝巨城上班的所有員工冒著風雨上班，而我們也是堅持冒著風雨去」、「塞車30分鐘等入場～」

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還有人打趣道，「我昨天車放B2，直接睡車上，等等要當第一人」、「我已經準備好去塞車了，好期待呀」、「準備台中出發上去了」、「攻城了！」、「衝啊！護城、護城…」、「請問有橡皮艇停靠碼頭嗎！」「只好準時進來躲外頭的風風雨雨了」。

另外，除了巨城之外，高雄雖是停班停課，但無風無雨，百貨業陸續宣布不放颱風假，包括漢神、夢時代、義享時尚廣場都宣布在上午11點開門營業。台中市各百貨包括中友百貨、廣三SOGO百貨以及三井Outlet、Lalaport等等，也都宣布正常營業。