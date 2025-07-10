蔣萬安自製戰袍！白T印「我不同意」　全力衝反罷免票

▲蔣萬安陪同李彥秀站路口，呼籲民眾726投下「不同意罷免」票 。（圖／翻攝直播畫面）



記者崔至雲／台北報導

面對726罷免投票，台北市長蔣萬安今（10日）一早陪同國民黨立委李彥秀在東湖路口拜票請託，蔣萬安今日特別穿上一件白色上衣，前面印製「我不同意」後面印製「726」。蔣萬安說，這是他與團隊特別設計製作的衣服，希望可以告訴大家，「726勇敢站出來，投下不同意罷免」。

蔣萬安與李彥秀今在內湖康寧路三段、東湖路口拜票，蔣萬安受訪時指出，他特別製作了一件T恤，前面印著「我不同意」，現在他們加緊趕工，希望能做出更多件出來，讓所有這次反罷免朋友都可以穿上，不管市場懇託、站路口、或是造勢場合，都可以一致穿上這樣的衣服，呼籲民眾726勇敢站出來，投下不同意罷免。

蔣萬安也提到，這次的罷免國民黨其實沒有對手，所以希望可以展現國民黨立委在地方的深耕，像是李彥秀在地方深耕了26年，從議員到立委，相信鄉親非常支持他，但是一定要記得726要出來投票，而且是投下不同意罷免票。

蔣萬安說，這樣的衣服讓大家一目瞭然看得非常清楚，因為過去台北市等於沒有投過罷免票，所以很多朋友都不清楚要怎麼蓋，所以就是要蓋「字多的」，大家會持續努力，剩下20天，全力打拼。

▼蔣萬安自製反罷免白色短袖上衣。（圖／讀者提供）





