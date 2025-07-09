脖子黑黑洗不掉！13歲男患「黑棘皮症」　醫嚇：竟有高血壓

▲小沖患「黑棘皮症」。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

福建福州一名13歲的少年小沖近日被家人發現，脖子一圈黑，誤以為是洗澡沒洗乾淨。家人看著小沖脖子怎麼洗都一樣黑，於是帶到皮膚科檢查，竟被確診為「黑棘皮症」。醫師表示，這是因胰島素阻抗有關，與患者不正常的飲食習慣密不可分。

據《錢江視頻》報導，小沖身高173公分，體重高達97.5公斤，平時喜歡吃零食，一到夏天就喜歡拿冰飲料配飯，家人發現他的脖子總是黑黑的，以為是小沖「不愛乾淨」，盯著他反覆清洗，毫無作用。小沖到醫院皮膚科就診切片檢查後發現，病理顯示棘層細胞層數增加，細胞體積增大，為黑棘皮症。

▲小沖的家人起初以為，只是洗澡沒洗乾淨。（示意圖／翻攝自微博）

醫師指出，經測量，小沖的腹圍有110公分，BMI（體質指數）高達32.57，空腹胰島素水平是正常值的3倍，還被查出有高血壓、高血脂、高尿酸血症、脂肪肝等代謝症候群相關症狀。而脖子上的一圈「黑領巾」，其實是黑棘皮病，正是失控的胰島素抗性導致的。

經過一段時間的飲食調整合併藥物治療，小沖頸部的色素沉澱明顯減輕。醫師表示，黑棘皮症是一種皮膚過度角化、增厚、色素過度沉著，及以乳頭瘤樣增生為特徵的皮膚病，主要表現為頸部、腋下與腹股溝等處皮膚出現變黑暗沉、摸起來粗糙，「黑色棘皮症可能與遺傳、內分泌、藥物、腫瘤等因素有關。」

醫師提醒，家長常誤以為是孩子不講衛生，導致污垢難以清潔，這些孩子往往有高胰島素血症，已經處於糖尿病前期，一般透過藥物控制，加上體重管理，血糖控制後，皮膚的症狀也會隨之改善。