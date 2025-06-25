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不愛喝水！孕婦「一天2杯手搖飲」致胎兒早產　醫嘆：進過2次ICU

▲李小姐在孕期一天喝兩杯手搖飲料。（示意圖，與本文無關／pexels）

▲李太太在孕期一天喝2杯手搖飲料。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名懷孕32週的孕婦李太太（化名）近日因頭暈噁心去醫院檢查，被醫師診斷為「妊娠高血壓」，導致孩子早產，體重不到2公斤。醫師表示，李太太因不愛喝水，所以每天喝2杯手搖飲料來代替，「才讓血管堵住了。」

據《民生頻道》報導，醫師表示，李太太不只懷孕期間不愛喝水，一天能喝一2杯手搖飲，還曾經因不忌嘴，2次住進ICU搶救。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲醫師指出，李太太在孕期就曾因飲食控制問題，住進2次ICU。（示意圖／CFP）

醫生提醒，「飲料裡面，含有反式脂肪酸，吸收到血液中，無法分解排出，極易導致血管擁堵，孩子斷水斷糧斷氣；單杯500ml奶茶含糖量常超25克，甚至部分達70克，遠超過每日上限，直接推高妊娠期糖尿病、巨大兒及難產風險。」

醫師還說道，「手搖飲的咖啡因含量波動較大，過量攝取，可能誘發胎兒心率異常、胎動頻繁，增加早產機率；高熱量擠佔蛋白質、維生素攝取空間，手搖飲的蛋白質含量僅母奶、奶粉的三分之一，母嬰營養不良，會削弱胎兒的抵抗力。」

醫師表示，若孕婦真的想喝飲料，可選擇「烏龍茶+鮮榨柳橙汁」，維生素C促進鐵吸收，也可以吃「無糖優格+香蕉+燕麥」，膳食纖維穩定血糖。

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