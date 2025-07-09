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思考模式決定你的社交壓力！超準心測一秒看穿自己的人際弱點

▲▼心理測驗,社交,壓力,人際,弱點。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從一個直覺選擇，看見自己在人際關係中的真實樣貌，也找回面對自己的勇氣。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你在人際關係中，是否曾感到壓力或困難？也許，這些煩惱其實來自你思考習慣中的某些模式。你在人際互動裡容易遇到的難題是什麼呢？不妨透過日本網站《TRILL》的趣味心理測驗，找出原因吧！

Q：請直覺回答以下這個圖形看起來像什麼呢？

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▲▼心理測驗,社交,壓力,人際,弱點。（圖／翻攝自心測官網）

1、救生圈
2、甜甜圈
3、天使的光環
4、數字「0」

選擇【救生圈】的人，煩惱是：「太過迎合他人」

如果你覺得這個圖形像救生圈，代表你在人際關係中，常常過度配合對方。你可能會勉強自己配合別人的需求，甚至連不認同的事也假裝附和，心裡感到疲憊。

你可能是一個很怕衝突的人，心裡想著：「與其表達自己、惹得氣氛尷尬，不如我忍一下就好。」因此，你常常避免和人正面衝突，也不願真正坦誠面對對方。

雖說避免衝突能暫時維持平和，但長期下來過度迎合會讓你筋疲力盡，而且別人也可能覺得你並沒有真心以待。有時候，勇敢表達自己的想法，也是很重要的哦！

選擇【甜甜圈】的人，煩惱是：「過度介入他人」

如果你覺得這個圖形像甜甜圈，代表你在人際關係中，常常不小心介入對方太深。你可能會忍不住干涉別人的事情、給出過多建議，甚至窮追猛問，事後又常常後悔。

這樣的人通常充滿好奇心、個性熱心，說好聽是親切，但有時候背後其實也夾雜著一點八卦心理。

雖然出發點是好意，但過度探入別人的心理，有時反而讓自己陷入自責，也可能被對方誤會有惡意。有時候，懂得適時控制好奇心、保持適當距離，也很重要喔！

選擇【天使的光環】的人，煩惱是：「太在意別人的評價」

如果你覺得這個圖形像天使的光環，代表你在人際互動中，總是過度在意別人的眼光。你可能什麼事都想得太多、無法說出真心話，害怕被討厭或看低。

這樣的人通常很需要被認可，總覺得「得到別人的肯定」是最重要的目標。為了維持「乖巧」、「好相處」的形象，你可能常常勉強自己。

雖然想讓人喜歡你沒什麼不好，但如果一直假裝自己、演出「好孩子」的角色，也會感到疲憊。偶爾放下這些顧慮，真實地做自己，其實更能讓人看見你的魅力。

 選擇【數字 0】的人，煩惱是：「太愛和人比較、逞強」

如果你覺得這個圖形像數字「0」，代表你在人際互動中，常常抱著不必要的競爭心。你可能會忍不住和對方比較高下，結果反而讓自己感到沮喪。

這樣的人通常自尊心很強，但自我肯定感又不夠高，只能透過和別人比較來評價自己。你可能總是在心裡暗暗較勁，想知道「我是不是比他厲害？」

雖說想贏、想表現自己無可厚非，但長期處於競爭狀態會讓人很累，也容易被別人覺得有攻擊性、難以親近。試著學會欣賞自己、肯定自己，不靠比較來證明價值，也很重要喔！

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