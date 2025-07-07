你心中的美是優雅、隨性還是井然有序？一圖揭曉答案

▲你的美麗是獨一無二的態度！從好玩的心理測驗看見你最真實的美感信仰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人對「美」的感受都不盡相同。有人重視外表的光鮮亮麗，有人則著迷於舉止、氣質，或是內在散發出的美好。什麼是你重視的美感呢？不妨透過日本網站《TRILL》的趣味心理測驗，來了解自己對外貌、穿搭的看法，還能發現你獨特的美感價值觀，趕快來測測看吧！

Q：請直覺回答，你覺得這個圖形看起來像什麼？

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1、扇子

2、棒球場

3、洋裝

4、量角器

選好了嗎？往下看解答！

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選「扇子」的人：重視「傳統與品格」

如果你看到的是扇子，代表你深受傳統美學和優雅氣質的吸引。比起華麗耀眼的美，你更欣賞低調卻挺拔、靜謐中蘊含力量的美感。

對你來說，表面的裝飾還不夠，你更看重內涵和細節，例如舉手投足間的禮儀、站姿坐姿的端正、語言的講究，甚至衣物的質感和選擇，都能展現你的魅力。

不過，若太過追求完美與高貴，可能會讓自己感到拘謹、壓抑情緒。偶爾放下框架、自在一點，也能展現出更自然、迷人的自己。

選「棒球場」的人：欣賞「動感與自然美」

如果你看到的是棒球場，意味著你偏愛隨性又充滿活力的自然美。你會被那種生氣勃勃、無拘無束的氛圍吸引，並在其中發現人的獨特魅力。

這樣的你，比起制式化的美，更喜歡那種在動作、笑容、豐富表情中流露出的真實感。你可能會以那些輕快、有朝氣的人作為榜樣。

然而，若過於強調自然與隨性，有時會給人「不修邊幅」的感覺。適度地整理一下外表、花點心思打理細節，會讓你的自在魅力更加閃耀。

選「洋裝」的人：注重「平衡與氛圍」

若你的直覺選擇了洋裝，代表你重視整體的和諧感與平衡之美。你欣賞的是渾然一體、從頭到腳都散發著一致氛圍的那種美。

你不僅在穿著打扮上講究，連走路姿態、說話語氣、氣場拿捏都很在意，對細微的差異也十分敏銳。香氣、談話節奏、甚至房間的氛圍，都在你的「美感雷達」之內。

但過於在意營造氛圍，可能會讓你忽略自己真正的感受，或感到疲憊。放輕鬆一些，把注意力多放在自己身上，反而能讓你散發出更自然的美麗。

選「量角器」的人：嚮往「秩序與俐落」

如果你看到的是量角器，代表你對整齊俐落、井然有序的美特別著迷。規律的線條、精準的比例，能讓你感到安心。

對你而言，整齊不只是外表的乾淨整潔，也包括內心的秩序。你會透過整理外在來穩定情緒，給人一種可靠、值得信賴的感覺。

不過，過度追求完美，可能會讓你忽略了生活中該有的自由與趣味。偶爾放下嚴格的要求，接受小小的「不完美」，你會發現那份真實的人味，同樣也很迷人。畢竟，你原本那份收拾與掌控的能力，已經是很大的魅力了。