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十二星座7/7～7/13運勢解析！巨蟹勇敢逐夢、天蠍突破停滯

▲▼星座,十二星座,運勢,夢想,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲當星辰移動，你也準備好迎接全新的一週了嗎？12星座本週7月7日～7月13日運勢指引，讓心更篤定、夢想更清晰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

又是週一上班日，想知道自己本週運勢如何嗎？根據日本網站《TRILL》占卜師的最新解析，本週7月7日～7月13日星象暗示夢想、關係、突破等關鍵議題浮現，多個星座將迎來轉機，快一起來看看自己的星座在本週會遇見什麼樣的故事？跟著星星的腳步，一起揭曉答案吧！

牡羊座：先分辨出該做的事，一步步完成

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這週你有不少必須趁早完成的事情，看起來會有點忙碌。別急著同時做太多，反而容易效率低下。建議先靜下來，弄清楚當下最重要的是什麼，再一項一項用心完成。另外，也試著找找讓自己能真心微笑的小事，或許意外能找到解決問題的「公式」。

金牛座：找到「人生最重要的事」

這段時間，你心裡不斷湧現：「人生中最重要的是什麼呢？」的疑問。找到答案並深刻認識它，將會為日後的生活帶來巨大改變。人際關係方面，也請試著找到一位能與你真心交流的人，光是他/她在你身邊，就能帶來平和的日常。

雙子座：長期困擾的身心不適找到解方

長期以來讓你煩惱的身心問題，終於有了好轉的契機，也讓你重新有勇氣與動力投入停滯已久的事務。若心中有想做的事，不妨在這週開始行動。此外，你還可能會發現某個簡單卻深刻的真理，成為你邁向更大幸福的關鍵。

巨蟹座：再次挑戰曾放棄的夢想

曾經覺得「那只是夢，不可能實現」的事，這週請勇敢重新挑戰。你的努力、磨練與時機將成為你的後盾，甚至能達到超乎想像的成果。同時，也試著找到至少一位真正理解你與你夢想的人，他/她會成為你未來堅強的後盾。

獅子座：養成花時間觀察、判斷的習慣

這週你無論在公私領域，似乎都要為了解決問題而奔波，雖然心力交瘁，但這將成為比你想像中更寶貴的經驗。請記得保持冷靜，用更多時間去看清事情的全貌，這樣未來會發現更多喜悅。

處女座：成長的時期，把變化視為喜事

過去你執著不放的事物，現在漸漸看淡了。就算有人好心給你有用的建議，你可能也反應平淡，令自己與身邊人都有些困惑。但其實這正是你內心成長的證明，值得開心。此外，這段時間的體驗日後會變成你重要的養分。

天秤座：在人際中找到屬於你的角色

某個小契機，會讓你發現在人際關係裡重要的角色或目標，內心因此充滿滿足感。也有可能遇到懂得你興趣、能一起享受嗜好的人。別害羞，盡情享受生活吧！此外，也有和某位值得信任的人重新修復羈絆的暗示。

天蠍座：停滯的事終於大步向前

原本停滯了約半年的事，這週將大幅推進。這與你的成長、學習密切相關。若能抱著「這就是命運」的心態全力以赴，許多幸運之星會幫助你。此外，還可能發生某件事，讓你深刻感受到「有人需要我」。

射手座：發現新的希望與喜悅

這幾個月你最害怕的事，就算真的發生了，也不代表世界末日。你逐漸能接受現實，雖然過程中會有短暫的痛苦，但也會因此領悟真相，獲得巨大的力量。同時，請注意：你身邊其實還藏著新的喜悅與希望。

摩羯座：面對「究極選擇」，別太執著

這週你可能要面對人生中最艱難的選擇。但別忘了，很多事情本來就沒有「非選不可」的答案，別讓自己背負太重。其他的決定權還在你手上，你的心是自由的。試著思考未來想與誰、如何分享人生，並開始行動吧。

水瓶座：無解的問題開始動向解決

原本卡住、無法前進的問題，像是自然解凍般開始解開。不過，你可能沒空慢慢享受那種「自由了」的感覺，請盡可能快狠準地應對。此外，如果有人需要你手上的某樣東西，請慷慨分享，它將以更好的形式回到你身邊。

雙魚座：面對過去的創傷，體會到自己的堅強

這週某件小事，可能喚醒你深埋心底的傷痛，讓你意識到自己的脆弱。但別擔心，你早已跨過那段經歷，學會了重要的事。更棒的是，你會感受到身邊人的愛與支持，體驗到幸福的片刻。

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