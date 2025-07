推特創辦人推新App「bitchat」　不需網路、帳號只靠藍牙就能聊天　

▲bitchat App。(圖/bitchat)

記者吳立言/綜合報導

X(前推特)共同創辦人暨Block現任執行長Jack Dorsey,近日公開一項全新通訊實驗計畫「bitchat」。這款應用採用藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy, BLE)網狀網路,完全不需網路連線、帳號或電話號碼即可進行加密訊息傳遞,吸引全球技術社群關注。

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.



bitchat: bluetooth mesh chat...IRC vibes.



TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2