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推特創辦人推新App「bitchat」　不需網路、帳號只靠藍牙就能聊天　

▲▼ 。（圖／bitchat）

▲bitchat App。（圖／bitchat）

記者吳立言／綜合報導

X（前推特）共同創辦人暨Block現任執行長Jack Dorsey，近日公開一項全新通訊實驗計畫「bitchat」。這款應用採用藍牙低功耗（Bluetooth Low Energy, BLE）網狀網路，完全不需網路連線、帳號或電話號碼即可進行加密訊息傳遞，吸引全球技術社群關注。

bitchat目前已開放iOS 平台的TestFlight測試版，但一萬個名額迅速額滿。Dorsey並同步釋出白皮書與原始碼，將bitchat定義為「一款基於BLE網狀網路的去中心化、點對點（P2P）通訊應用，可提供加密、短暫性的訊息交換，無須依賴網路基礎建設，具備抗斷網與抗審查能力。」

bitchat的設計理念源自於技術觀點倡議《Protocols, Not Platforms》，該論文由TechDirt編輯Mike Masnick於2019年發表，主張開放式通訊協定比封閉平台更能保障言論自由與用戶主權。Dorsey長年力挺此理念，過去已啟動Bluesky與Damus等專案，皆以協定為核心推進。

不少觀察指出，bitchat雖尚未面向大眾市場，卻可能成為特定情境下的重要工具，例如處於高壓政權地區的使用者、集會現場、無網環境中的應急通信等。是否能打破小眾應用的侷限，仍有待後續發展觀察。

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