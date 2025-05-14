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大陸 大陸焦點 特派現場

中國「最後的電報窗口」仍在營業　年輕人朝聖「發生日賀電給女友」

▲北京聯通西單營業廳是大陸僅存可以發送電報的窗口。（圖／翻攝極目新聞）

▲北京聯通西單營業廳是大陸僅存可以發送電報的窗口。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國電信杭州分公司1日起停止杭州地區電報服務，北京聯通西單營業廳便成為大陸全國唯一仍有提供電報服務的城市。營業員吳薇透露，北京發出的電報僅能送達北京本地、河北、山東、合肥市、福州市和廣州市，「年輕人更多是出於好奇來體驗，電報內容也更新潮、多元化，例如，有人發『有急事』、『速回微信』等有趣內容。」

▲北京聯通西單營業廳是大陸僅存可以發送電報的窗口。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，孫先生在電報紙上寫道，「欣聞您20歲生辰，值此良辰，謹祝生日快樂。」孫先生表示，他在大連工作，前幾日剛去長沙見完女朋友，返程時特意中轉北京，只為給女朋友發一份電報，祝她生日快樂，「自己對電報這一形式很感興趣，也希望用這種形式給女朋友送去祝福，比較有紀念意義。」

據了解，要發一封電報需在營業窗口填寫地址，收報人，聯繫方式和報文內容，文字收費標準為每字0.14元（人民幣），再由工作人員將電報進行整理後交給電報員，再由發報員進行發報。

吳薇提到，杭州宣佈停止電報服務後，西單營業廳的業務明顯變多，「之前大概一天10封的受理量，增長到如今每天100封左右，增加了近十倍。僅4月30日當天，營業廳就受理127封電報。」

在科技發達的現代社會，電報的使用離開了短暫的「高光時刻」，然而，電報業務卻有著探舊復古的發展新趨勢，吳薇強調，營業廳透過文創產品、電報機模型展示等方式，方便顧客打卡留念，提升顧客的參與感和體驗感，「北京聯通還計劃對電報收報紙進行優化升級，進一步提升顧客的使用體驗。」
 

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