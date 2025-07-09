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從資訊工程師到調香冠軍！　嘉藥陳晁嘉以香氣打造第二人生

▲嘉南藥理大學二技畢業生陳晁嘉勇奪2024創意調香競賽男香組冠軍，從資訊人轉身為香氛創作職人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學二技畢業生陳晁嘉勇奪2024創意調香競賽男香組冠軍，從資訊人轉身為香氛創作職人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系二技畢業的陳晁嘉，原工作五年任工程師，毅然轉行學習芳療與調香，從零開始投入香氛領域，不僅取得NAHA國際芳療高階證照，更勇奪2024全國創意調香競賽男香組冠軍、2025 AIFA國際美學調香大賞靜態調香金賞等多項榮譽，為跨域轉職寫下精彩新章。

來自台中豐原的陳晁嘉，畢業於中山醫學大學醫學資訊學系，過去從事遊戲與製造業資訊工程工作多年。原本以為自己會一路在資訊圈深耕，卻在偶然接觸芳香療法後，開始對精油的療癒力量著迷，決定跳脫舒適圈，南下就讀嘉南藥理大學二技，展開與過往專業截然不同的新生活。

雖然是一年級下學期轉學插班生，陳晁嘉靠著熱情與毅力迅速累積知識，不僅成為芳療與調香實務的愛好者，更在繫上劉孟春老師的指導下正式踏入調香世界。他首次參加2024全國創意調香競賽便一舉奪冠，「本來只是想體驗看看，沒想到能拿第一名，這讓我更堅定要朝香氛領域努力。」他笑著回憶。

▲嘉南藥理大學二技畢業生陳晁嘉勇奪2024創意調香競賽男香組冠軍，從資訊人轉身為香氛創作職人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

他後續更拿下2024全國新穎化粧品競賽創意調香組冠軍、創意調香暨頭部芳香調理競賽亞軍與廠商青睞賞，畢業前再以2025 AIFA國際美學調香大賞靜態調香金賞，為自己的二技歷程畫下完美句點。

陳晁嘉表示，精油不只是香味，而是一種療癒的力量。無論是透過嗅吸還是按摩，都能達到身心靈放鬆的效果。他也提到，過去在資訊領域訓練出的邏輯與分析能力，讓他在調香學習過程中更具結構與思考力，這種跨領域整合正是未來產業所需。

▲嘉南藥理大學二技畢業生陳晁嘉勇奪2024創意調香競賽男香組冠軍，從資訊人轉身為香氛創作職人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展望未來，他希望能持續在芳療與香氛產業深耕，並有機會創立個人品牌，打造屬於自己的香氣世界。指導老師劉孟春則表示，調香不只是一門藝術，更是一門結合科學、感官與情感的專業，需要長期的積累與反覆練習。她鼓勵所有學生：「無論來自什麼背景，只要投入熱情與時間，人人都有機會成為優秀的調香師。」

嘉藥二技不僅是升學管道，更是許多轉職者、第二人生開啟者的實踐舞臺。陳晁嘉的故事，就是最美的例證。

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