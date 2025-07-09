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社會 社會焦點 保障人權

男童調皮遭罰跪甩巴掌！後母逾「懲戒權」挨告　檢察官起訴求情

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北1名後母管教男童過於激烈，逾越合理範圍，被依傷害罪起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名國小男童因接連在校表現失序，後母管教無效，情急之下失控賞男童巴掌、罰跪門外再腳踹後背，造成男童身上多處挫傷。台北地檢署認為，後母管教手段，逾越《民法》規定的父母懲戒權，但考量台灣社會仍有民眾不清楚合理體罰的界線，9日依對兒童犯傷害罪起訴後母，並請法院以情堪憫恕為由，幫後母減刑。

據了解，男童父母離異後，跟生父與生父的再婚妻子同住，男童就讀的學校在4、5月間，透過LINE告訴家長，男童在學校欺負同學、頂撞老師，希望家長能多加留意，後母如常地扮起黑臉，教訓了男童一頓。

沒想到隔天，老師又傳訊告知男童言行不當的情形，後母這次氣到打了男童巴掌，還要男童跪在門外，並從後方踹了一腳，男童承受不住而趴伏倒地，男童受創後跑回外公家哭訴，經驗傷嘴角、手肘、膝蓋、右後背部各有擦挫傷，男童生母控告生父與後母涉嫌傷害。

檢察官調查，《民法》第1085條賦予「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，但懲戒的手段仍需在合理範圍內，後母打臉、罰跪門外的管教手段，不只比一般的罰站嚴重，對精神上的羞辱性也非成年人所能忍受，且根據男童被其他親戚撫養後，在校言行也有改善，可見後母當時的管教方式未能達到目的，依對未滿14歲兒童犯傷害罪起訴。

不過檢察官認為，後母雖未認領男童，但同住一個屋簷下，且實際上扛起了男童的保護教養工作，我國傳統社會對於管教孩子都認為是家人私事，在歷史傳統等因素下，仍有民眾對孩子管教手段過於嚴厲而不自知，因此建請法官依《民法》第59條情堪憫恕，對後母減輕其刑。至於生父被控部分，因證據不足，處分不起訴。

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