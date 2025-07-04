鼓勵吃案？高市分局要求過失傷害案不得超過5件　三民一：不會懲處

▲三民一分局交通組發出公文引發熱議。（圖／翻攝自臉書社團靠北警察）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高市有員警在公開臉書社團「靠北警察」PO出一張三民一分局公文，指分局交通組要求派出所主管每個月的過失傷害案件若低於2件，可以獲嘉獎二次，但高於5件以上則記申誡一次，有人留言「是鼓勵吃案嗎？」、「直接吃案吃起來」、「車禍過失傷害是警察可以控制的嗎？」，引發熱議。

對此，三民一分局表示，這項規定是針對派出所主管，並非基層員警，原意是希望主管緊盯所內的相關案件進度，沒想到引起誤會，將會取消記申誡的規定，改以鼓勵的方式。

▲三民一分局。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

基層員警指出，過失傷害案件最多發生在車禍，但車禍當事人願不願意和解，或是是否能夠和解，都並非警方可以控制，以此作為懲處標準實在有點誇張。

此案起因於有員警在公開臉書社團「靠北警察」PO出一張三民一分局發出的通知指出，分局交通組要求派出所主管，該所每月提告過失傷害案件低於2件或更少嘉獎二次，3件嘉獎一次，4件不予懲處，5件以上則記申誡一次。

這份公文，有人留言「是鼓勵吃案嗎？」、「車禍過失傷害是警察可以控制的嗎？」、「怎麼會訂這種獎懲，太誇張了」、「有這種主管腦子進水，那拒絕受理記過要算給這組長算了」，「直接吃案吃起來」，引發基層員警熱烈討論。