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11檢遭恐嚇「命債命還」　劍青檢改批卑劣：政黨領袖應嚴厲譴責

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

昨（2）日網友在社群平台散播承辦京華城案11名檢察官團隊的合成圖，旁邊寫著「命債，命還」恐嚇字眼，檢改團體「劍青檢改」今（3）日發表聲明，譴責此舉涉嫌煽惑犯罪，卑劣行為已觸犯刑法，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍。

劍青檢改是一個由基層檢察官為主要成員的非官方、非正式立案組織，宗旨為捍衛檢察官之獨立性、確保檢察官執法不受外界干預。劍青檢改發表聲明稱：利用圖文恐嚇基層檢察官的行為不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，日後不要接辦特定政治族群的案件，否則就會遭到刊出照片姓名肉搜乃至生命威脅。

另外劍青檢改也強調，辦案是檢察官的責任與使命，籲請警方協同各大社群平台迅速偵辦揪出發出圖文恐嚇基層檢察官的網友，也希望國家和人民給予基層檢察官安全的辦案空間。

劍青檢改聲明如下：

一、網軍利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，其更大用意在於，威嚇基層檢察官尋求自保，日後盡量不要接辦特定政治族群的案件，否則下場就是遭到刊出照片姓名肉搜乃至生命威脅，試圖在檢察官之間製造「寒蟬效應」。其行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍。倘若彼等得逞，無異於一碰特定族群宛如「碰瓷」，一碰就動輒得咎，彼等竟能獲特殊司法豁免，違反憲法平等與司法公正原則。本會身為基層檢察官改革團體，肩負捍衛國家法治與公平之責任，對於此等傷害國家司法之行徑，絕不會坐視與容忍。

二、中華民國憲法第７條規定：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」任何人涉嫌犯罪都辦，任何沒犯罪都應當查明還清白，這是檢察官的責任與使命。當前，基層檢察官揹負極為沉重的案件質量，仍秉持公正，總體不予追訴的案件數量高達八成以上（不起訴及簽結等等）。基層檢察官面對嚴峻的辦案環境，處於中共威脅與網軍恐嚇之下，只能頂著風雨前進。本會期勉全國基層檢察官勇敢，我們會團結在一起，當我們選擇擔任檢察官這個工作，就只能謹記我們對國家和憲法的誓詞，守護這個國家的法治與公平。本會也期盼，國家和人民給予基層檢察官安全的辦案空間，給予尊重與保護，更期盼各政黨領袖，站在國家長遠制度的角度，不僅不要煽惑攻擊司法，更應該齊聲譴責這次圖文事件。國家是大家的，制度是長遠的，無論誰執政，基層檢察官都會持續頂著風雨前進，捍衛這個國家的法治與公平。

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