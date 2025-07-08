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民團質疑準司法院長蔡秋明適任性　3聲明批：對未來溝通埋下隱憂

▲▼ 總統府秘書長潘孟安27日率司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥等7位大法官被提名人拜會國民黨團 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民團質疑司法院長被提名人蔡秋明（右2）適任性。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院明日將舉行全院委員會，審查包括正副院長在內的大法官7位被提名人。不過，「民間監督司法院大法官人選聯盟」今（8日）發布3點聲明，質疑被提名為司法院長的蔡秋明適任性。聯盟強調，自提名公布後，民間團體、社會各界不乏對蔡秋明的公開提問，但直至司法院長進行詢答程序的前夕仍未回應，將對未來司法院與法官群體、社會各界的溝通埋下隱憂。

「民間監督司法院大法官人選聯盟」由人權公約施行監督聯盟、中華民國身心障礙聯盟、公民監督國會聯盟、公民憲政推動聯盟、台北律師公會、台灣人權促進會、台灣刑事辯護律師協會、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣冤獄平反協會、台灣勞工陣線協會、台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、婦女新知基金會、環境權保障基金會和台灣永社組成。

聯盟今日以「蔡秋明的不語　將影響作為司法院長的適任性」為題，發布聲明表示，今年3月21日，總統府公布7位大法官被提名人：蔡秋明、蘇素娥、詹鎮榮、林麗瑩、蕭文生、陳慈陽、鄭純惠。其中，蔡秋明並為司法院院長被提名人。

聯盟指出，自提名公布後，民間團體、社會各界不乏對蔡秋明被提人公開提問，民間司改會亦於6月2日就「檢改經歷、修法立場、司改願景」希望被提名人說明釋疑。然而直至對司法院長進行詢答程序的前夕，蔡秋明被提名人仍未予回覆。

首先是「司法院長人選，應具願誠懇對話的態度，並具推動司法改革的決心」部分，聲明指出，鑒於大法官所做判決將對全體國民產生重大、深遠影響，本聯盟向來認為大法官被提名人應具備良好「品德操守」、「憲政人權理念」、「學識與專業」。

該聲明提到，大法官被提名人並為「司法院院長」被提名人時，對於司法機關的掌理以及司法改革的方向，都有至關重要的影響力。本聯盟認為司法院長被提名人，宜符合以下標準與特質：

第一，對台灣民主運動或司法（檢察）改革，曾有重要貢獻、參與經歷或發聲。第二，對人民在司法中遭遇的困境有深刻的體會與認識，能認真誠懇與民眾對話，蒐集人民對司法的意見，以達到擴大參與的目標。第三，願意積極透過公共論壇與公眾、民間團體、其他機關積極對話，透過公開透明的方式凝聚改革共識，且具有決心與能力推進重大改革。

其次為「蔡秋明未回應民間團體提問，本聯盟無從得知蔡秋明的適任性」，聲明寫到，由於蔡秋明被提名人時至今日，對民間團體的公開提問，仍未正式回應。本聯盟無從探知，蔡秋明被提名人對於憲政理念是否有所堅持？對於人權理念是否關懷？是否曾參與或關心司法（檢察）改革？對於司法院、法務部修法的不同意見，有何傾向？是否願意與公眾進行對話？是否具有推動司法改革的決心？

除此之外，聲明指出，蔡秋明的檢方經歷也令「檢察官出身是否適任司法院長」的議題，在7月3日公聽會成為焦點，並為公民社會所關切。檢方出身的背景並不意謂著當然不適任司法院院長；然而，被提名人倘對各界所提出的疑問未合理釋疑，將對未來司法院與法官群體、社會各界的溝通埋下隱憂，很難說是適任的院長人選。

聲明認為，上列滿腹問題，恐怕並非本聯盟各團體杞人憂天：一個未來可能擔任司法院長的人選，對於諸多重大議題的態度不明，使得外界無從檢驗想法或是獲得改革承諾，無疑也影響著其是否適任。我們認為，作為領導未來8年司法改革的首長，面對公民社會的提問，被提名人蔡秋明沒有緘默不語的權利。

最後是「蔡秋明應於明日立法院詢答，回應各界疑慮」，聲明指出，明日立法院正式的詢答程序，正是能夠公開回覆、釋疑的最後機會。鄭重呼籲，蔡秋明應盡速回應各界提問及疑慮。同時，就聯盟3月28日提出的15問，也期待各大法官被提名人的回覆。未充分審查被提名人的適任性，聯盟敬請各黨立委，可參考聯盟提出的共同提問及院長提問，進行詢答。

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蔡秋明大法官民間監督司法院大法官人選聯盟

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