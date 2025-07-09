台南麻豆文旦落果嚴重　黃偉哲籲加速補助核撥讓農民安心過中秋

▲台南市長黃偉哲9日前往麻豆區勘災，了解文旦落果災情並慰問果農，現場指示各局處加快補助申報與復原進度。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱「丹娜絲」襲台重創南部農業，其中以文旦盛產地——台南市麻豆區受創最為嚴重，正值採收前關鍵期，果園內落果成堆，農民憂心忡忡，台南市長黃偉9日前往麻豆區與後壁區勘災，感謝國軍與市府第一時間投入清理工作，並強調「要以最快速度，讓農民重新站起來！」

黃偉哲市長指出，麻豆區公所初步估算，區內農產品受損面積達640公頃、損失產量約1萬8千公噸，災情相當嚴重。市府已排程國軍160人力、10輛軍卡及清潔壓縮車支援果園落果清理，另動員區清潔隊48人、警義消45人、壓縮車8輛，全面協助果農清運災損。

黃偉哲市長強調，儘管部分文旦落果損毀，仍有許多果實待熟、品質優良，呼籲全台消費者中秋節前多多支援「產地直送」，讓農民有信心、有力量走出風災陰霾。

為加速農民重建腳步，黃偉哲也責成民政局協調各區公所，自7月8日至7月21日農損補助申報期間，擴大開設受理窗口，簡化流程、加快審核，讓補助金能早日撥付到位，減輕農民負擔。

此外，黃偉哲也特別關心災後弱勢照護，指示社會局與區公所社工主動出勤，針對獨居長者及弱勢家庭加強訪視協助，務必讓每一戶受災家庭都能感受到來自市府的溫暖關懷。