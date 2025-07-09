美國「二手車」價格狂飆！　川普關稅引爆搶車潮

▲川普政府對進口汽車課徵25%關稅，衝擊汽車價格與銷售。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國二手車批發拍賣價的評估指標顯示，隨著川普關稅推動市場動盪，美國二手車價格飆漲，甚至達到近2年來最高點。

「曼海姆二手車價值指數」（MUVVI）顯示，經過季節性因素調整後，6月份指數達到208.5，不僅是2023年10月以來最高值，也比前一個月上漲1.6%，跟去年同期相比大增6.3%，這是2022年8月以來的最大年成長率。

在美國通膨飆漲之前，「曼海姆二手車價值指數」被證明具有預測參考價值，過去一年以來，也持續呈現上漲趨勢，

提供該指數的「考克斯汽車」（Cox Automotive）經濟與產業洞察高級主管羅布（Jeremy Robb）表示，「批發升值趨勢在第2季變得更加不穩定，因為關稅確實影響了新的銷售與供應，也影響了二手車市場。」

價格壓力通常在下半年緩解，但羅布表示，零售汽車銷售依然「比往年稍熱」，加上進入二手車市場的租賃汽車供應量持續下降，「這2個因素應該會持續支持未來的價格上漲。」

川普對進口汽車課徵25%關稅，導致今年春季初期，新車購買量激增，消費者試圖搶先在關稅導致漲價之前買車。到了5月，汽車銷售大幅下滑，6月又再度下跌。